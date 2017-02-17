17.02.2017 13:06:44

Vali Çataklı, Kariyer sohbetlerinde öğrencilerle buluştu

Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Kariyer Sohbetleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

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Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Kariyer Sohbetleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.Kredi ve Yurtlar İl Müdürü Cengiz Korkmaz'ın açılış konuşmasını yaptığı program, Kilis'teki yurtların tanıtımının yapıldığı slayt gösterimi ile başladı. Vali Çataklı'nın özellikle meslek hayatı ile ilgili anlatmış olduğu hayat hikâyesinden kesitler öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.Konuşmasının genelinde, insanların hayatları boyunca hedeflerine ulaşmaları için çok çaba ve gayret sarf etmeleri gerektiğinin önemini vurgulayan Vali Çataklı, başarının çok uzun süreli çalışmayla değil, yerinde ve zamanında çalışmayla elde edileceğini kaydetti.