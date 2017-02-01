SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Vali Çakacak, terfi eden emniyet müdürleriyle bir araya geldi
01.02.2017 12:04:17

Vali Çakacak, terfi eden emniyet müdürleriyle bir araya geldi

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, güvenlik hizmetlerinin bütün kamu hizmetlerinin temeli olduğuna dikkat çekerek, 'Bu nedenle hepimiz, 'ben ülkeme en iyi nasıl hizmet edebilirim' çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız. Bizlerin huzur içerisinde yaşaması, ancak ülkemizin refah ve huzur içerisinde olmasına bağlıdır' dedi.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, güvenlik hizmetlerinin bütün kamu hizmetlerinin temeli olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle hepimiz, 'ben ülkeme en iyi nasıl hizmet edebilirim' çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız. Bizlerin huzur içerisinde yaşaması, ancak ülkemizin refah ve huzur içerisinde olmasına bağlıdır" dedi.

Çakacak, terfi eden, görev ve sorumlulukları değişen emniyet müdürleriyle bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Evinde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, merkez ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Mersin'de huzur ve güven ortamını korumak için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerine teşekkür eden Vali Çakacak, yürüttükleri zor ama bir o kadar da önemli olan görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmasında Emniyet Teşkilatının mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat görev başında olan fedakar bir teşkilat olduğunu ifade eden Vali Çakacak, polislerin özellikle son 6 aydır her zaman olduğundan daha yoğun bir mesai içerisinde olduğunu belirterek, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde devletin ve milletin üzerinde iç ve dış mihraklarca şimdiye kadar görülmemiş çok büyük bir oyunun sergilendiğini, ancak devletinden ve milletinden yana olan güvenlik birimlerinin, milletle el ele vererek bu badirenin en az zararla atlatılmasında büyük rol aldığını söyledi.

"15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da ülkemize ve vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

15 Temmuz'daki o elim gecede Türk milletinin birbirine kırdırılmak istendiğini vurgulayan Çakacak, "Birtakım çeteci darbecilerin, milletimizin helal kazançlarıyla verdiği vergilerle alınan silahlarla, yine bu milletin üzerine uçaklardan, helikopterlerden ve tanklardan kurşun yağdırdıkları o hain kalkışmanın amacı ülkemizi bölmek, iç savaş çıkarmak ve ülkemizi işgal ortamına hazırlamaktı. Ama yüce milletimiz Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bu hain girişime de fırsat vermeyerek, bu aziz milletin ne kadar büyük, asil bir millet olduğunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.

Türk milletinin şu zamanlarda her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Vali Özdemir Çakacak, bu aziz milletin fertlerinin aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da ülkesine ve vatanına sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

"Bizlerin huzur içerisinde yaşaması, ancak ülkemizin refah ve huzur içerisinde olmasına bağlıdır"

Güvenlik hizmetlerinin kolay yürütülebilen işler olmadığını anlatan Çakacak, güvenlik hizmetlerinin bütün kamu hizmetlerinin temeli olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle hepimiz, 'ben ülkeme en iyi nasıl hizmet edebilirim' çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız. Bizlerin huzur içerisinde yaşaması, ancak ülkemizin refah ve huzur içerisinde olmasına bağlıdır" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise Vali Çakacak'ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade ederek, vatan ve millet adına bu önemli görevi layıkıyla yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Program sonunda terfi alan emniyet müdürlerini tek tek tebrik eden Vali Özdemir Çakacak, şubeleri ve sorumlulukları değişenlere de yeni görevlerinde başarılar diledi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Adliye önündeki eyleme 33 gözaltı
Adliye önündeki eyleme 33 gözaltı
İstanbul’da Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı ve Tufan Ergüder’in gözaltına alınmasını Şanlıurfa’da protesto eden 33 kişi, yapılan operasyonlar gözaltına alındı.
01.02.2017 12:34:41
Ocakta ihracat yüzde 15 arttı
Ocakta ihracat yüzde 15 arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttı.
01.02.2017 12:26:38
İstanbul'da perakende fiyatları arttı
İstanbul'da perakende fiyatları arttı
İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 9.56, toptan fiyatlar yüzde 12.76 artış kaydetti
01.02.2017 12:17:51
Soya yağından karbon grafen üretildi
Soya yağından karbon grafen üretildi
Avustralyalı bilim adamları, yemeklik soya yağını karbon grafen malzemeye dönüştürmeyi başardı.
01.02.2017 12:07:16
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BAE'de
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BAE'de
Lavrov, bu ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) bulunan eden Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile görüştü.
01.02.2017 11:57:28
Sosyal medyada PKK propagandasına tutuklama
Sosyal medyada PKK propagandasına tutuklama
Batman'da sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.
01.02.2017 11:54:01
Alman firmaları Türkiye'de kalıyor
Alman firmaları Türkiye'de kalıyor
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Slevogt, 'Darbe girişimi olmasına rağmen Alman firmaları Türkiye'de kalacak.' dedi.
01.02.2017 11:51:45
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
Çevik: Genelkurmay Erdoğan'ı engelledi
Çevik: Genelkurmay Erdoğan'ı engelledi
Trump'tan PKK'ya kara gücü
Trump'tan PKK'ya kara gücü
ABD, YPG'ye zırhlı araç gönderdi
ABD, YPG'ye zırhlı araç gönderdi
HDP referandum kararını açıkladı
HDP referandum kararını açıkladı
Almanya'dan Türkiye'ye sansürlü PKK görüntüsü
Almanya'dan Türkiye'ye sansürlü PKK görüntüsü
CHP'li Öztürk'ten Türkiye'deki Suriyelilere sert sözler
CHP'li Öztürk'ten Türkiye'deki Suriyelilere sert sözler
'Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Nuri Pakdil’le ne konuştu?'
'Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Nuri Pakdil’le ne konuştu?'
Devlet Bahçeli ve AK Parti mizah dergisi kapağında!
Devlet Bahçeli ve AK Parti mizah dergisi kapağında!
2. Abdülhamit'in torunu: Parlamenter sistem canımıza yetti
2. Abdülhamit'in torunu: Parlamenter sistem canımıza yetti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Yunan basınından Kardak haberi: Düşman kapının eşiğinde
Yunan basınından Kardak haberi: Düşman kapının eşiğinde
Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret
Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
İHH’dan 5 bin Yemenliye gıda yardımı
İHH’dan 5 bin Yemenliye gıda yardımı
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı uzak durursa doğru yapmış olur
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı uzak durursa doğru yapmış olur
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
'Tanrı’yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak'
'Tanrı’yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları