09.02.2017 11:24:07

Vali Çakacak'tan, Ali Er ve Hakan Kuzu'ya ziyaret

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Barosu Başkanı Ali Er ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu'yu makamlarında ziyaret etti.

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Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Barosu Başkanı Ali Er ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu'yu makamlarında ziyaret etti.Çakacak ilk olarak geçen ekim ayında Mersin Baro Başkanlığına seçilen Ali Er'i ziyaret etti. Çakacak, Mersin Adliyesi hizmet binası önünde Baro Başkanı Ali Er tarafından karşılandı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Vali Çakacak, Mersin Barosu'nun adli hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli katkılar sunduğunu dile getirerek, adaletin hukuk kuralları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yedi gün 24 saat hizmet veren Baro üyelerine çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.Başkan Ali Er ise desteklerinden ötürü Vali Çakacak'a şükranlarını sunarken, görevi devraldıkları tarih itibariyle yürüttükleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar ile ilgili Çakacak'a bilgi verdi.Çakacak'tan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu'ya ziyaretVali Çakacak, Mersin Barosu'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu'yu da ziyaret etti.Komisyon Başkanı Hakan Kuzu tarafından karşılanmasının ardından makama geçen Vali Çakacak, hukukun üstünlüğü ve yargı hizmetlerinin çağdaş ve tarafsız bir şekilde vatandaşlara sunulmasındaki katkılarından dolayı Başkan Kuzu'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.Başkan Kuzu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çakacak'a nezaketlerinden ötürü şükranlarını sundu.Ziyaret, Çakacak ve Kuzu'nun karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalarıyla sona erdi.