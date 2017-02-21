21.02.2017 15:48:55

Vali Çakacak, rektörlerle güvenlik toplantısı yaptı

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Özdemir ile güvenlik toplantı yaptı.

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Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Özdemir ile güvenlik toplantı yaptı.Sahil Valilik makamında gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.Üniversitelerde eğitim-öğretim yılı bahar döneminin başlaması dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakacak, konuyla ilgili olarak geçen eğitim-öğretim dönemi başında da bir toplantı yapıldığını, bu toplantıda üniversitelerde güven ve huzur ortamının tesis edilmesi için bir takım kararlar alındığını anımsattı. Bu kararlar doğrultusunda üniversiteler ile kolluk kuvvetlerinin koordineli bir şekilde çalışmasıyla huzur ve güven ortamının daha da pekiştiğini belirten Çakacak, bu toplantıda ise önümüzdeki eğitim-öğretim döneminin sağlıklı ve sorunsuz geçirilebilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını söyledi. Koordineli çalışmaları nedeniyle yetkililere teşekkür eden Çakacak, önümüzdeki süreçte de tüm birimlerin ortak hareket edeceğini kaydetti.Rektörler ise kolluk kuvvetleri ile birlikte tam koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, bu konuya gösterdiği hassasiyet ve verdiği desteklerden ötürü Vali Çakacak'a teşekkür ettiler.Toplantı, konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.