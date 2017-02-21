21.02.2017 15:59:29

Vali Çakacak, emekliye ayrılan vali yardımcıları onuruna yemek verdi

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, emekliye ayrılan Vali Yardımcıları Cezmi Türk Göçer ve Ömer Eru onuruna veda yemeği verdi.

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Mersin Valisi Özdemir Çakacak, emekliye ayrılan Vali Yardımcıları Cezmi Türk Göçer ve Ömer Eru onuruna veda yemeği verdi.Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir restoranda düzenlenen yemeğe Vali Çakacak ile onur konukları Göçer ve Eru'nun yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Cihangir Güler ile Mersin'de görev yapan vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.Vali Çakacak, yemekte yaptığı konuşmada, mülki idare amirliği mesleğinin önemini vurgulayarak, "Bu akşam değerli meslektaşlarımız Cezmi Bey ile Ömer Bey'in emekliye ayrılmaları nedeniyle bir araya geldik. Ülkemizin çeşitli yerlerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerini yürüttükten sonra Akdeniz'in incisi olan ilimizde de mülki idare amiri olarak başarılı çalışmalar yürüten meslektaşlarımızı yürekten kutluyorum. Büyük fedakarlıklar gerektiren böyle bir meslekte yıllarını geride bırakarak emekliye ayrılacak olan değerli mesai arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında mutluluk ve sağlık diliyorum" dedi.Mülki idare amirliği mesleğinin Türk idari sistemi içerisinde apayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Çakacak, mülki idare amirlerinin görev yaptıkları yerlerde kimsesizlerin kimsesi olduğunun altını çizdi. Çakacak, "Bizler insanlarımıza hizmet ediyoruz. Bu nedenle meslek hayatımızda aldığımız dualar bizim en büyük ödülümüz oluyor. Ne mutlu ki, insanlara yardımcı olan ve onlara güzel hizmetler yapıldığında yüzlerinde beliren tebessümden mutlu olan bir mesleğin mensuplarıyız" diye konuştu.Vali Yardımcıları Göçer ve Eru da meslek hayatlarının son dönemlerini Mersin'de geçirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu süreç içerisinde Vali Özdemir Çakacak'ın çok büyük desteklerini gördüklerini kaydettiler. Emeklilik yaşamlarının başlangıcında, böyle bir gece düzenleyerek Mersin'deki bütün mülki idare amirlerini bir araya getirdiği ve gösterdiği nezaket için Çakacak'a teşekkür eden Göçer ve Eru, görevlerine devam eden başta Çakacak olmak üzere yemeğe katılan mülki idare amirlerine de başarılı ve sağlıklı bir yaşam dilediler.Sıcak sohbet ile devam eden ve zaman zaman duygulu anların yaşandığı yemek programı, Vali Çakacak tarafından Göçer ile Eru'ya hizmetleri boyunca göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.