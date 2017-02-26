27.02.2017 11:30:50

Vali Çakacak: '2016'da 7,7 milyar lira vergi tahsilatımız var'

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin'in tahakkuk eden vergide Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldığını belirterek, '2016 yılında 9,5 milyar lira vergi tahakkukumuz, yaklaşık 7,7 milyar lira vergi tahsilatımız var' diyerek Mersinli mükelleflere teşekkür etti.

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Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin'in tahakkuk eden vergide Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldığını belirterek, "2016 yılında 9,5 milyar lira vergi tahakkukumuz, yaklaşık 7,7 milyar lira vergi tahsilatımız var" diyerek Mersinli mükelleflere teşekkür etti.Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, bu yıl 28'incisi kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Güngör'e Vergi Dairesi Grup Müdürleri de eşlik ederken, Vali Çakacak konuklarını makam odasının kapısında karşılayarak tek tek tokalaştı. Çakacak'ın yakasına Vergi Haftası kokartı takan Güngör, ziyarette yaptığı konuşmada, her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını anımsattı. Bu yıl da 27 Şubat-3 Mart 2017 tarihleri arasında Vergi Haftası'nın 28'incisini kutladıklarını belirten Güngör, vergi yükümlülüklerini yerine getiren tüm Mersinlilerin Vergi Haftası'nı kutlayarak, Çakacak'a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti."Devletin sunduğu hizmetlerin en önemli gelir kaynağı, vatandaşlarımızdan toplanan vergilerdir"Maliye Bakanlığı personeli ile mükelleflerin Vergi Haftası'nı kutlayan Vali Çakacak da Vergi Haftası'nın amacının, toplumda vergi bilinci oluşturmak, verginin tabana yayılmasını sağlamak, adil bir vergilendirme sistemi içerisinde mükelleflerin vergilerini ödeyerek devletin de vatandaşlarına yapmak zorunda olduğu hizmetleri en iyi şekilde yapmasını sağlamak olduğunu söyledi. Devletin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduğunu vurgulayan Çakacak, "Devletin sunduğu hizmetlerin en önemli gelir kaynağı, vatandaşlarımızdan toplanan vergilerdir. Vergi mükelleflerimiz vergilerini düzgün ödedikleri, dolayısıyla devletimizin de hizmet etmek için gelire sahip olduğu bir ortamda vatandaşımız da en iyi hizmeti alacak demektir" diye konuştu."2016'da 7,7 milyar lira vergi tahsilatımız var"Mersin'in tahakkuk eden vergide Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldığını bildiren Çakacak, "2016 yılında 9,5 milyar lira vergi tahakkukumuz ve yaklaşık 7,7 milyar lira vergi tahsilatımız var. Tabi büyük bir kısmı limanımız dolayısıyla gümrük vergilerinden oluşmakta. Mersin, nasıl ki, diğer vatandaşlık görevleri açısından milli duruşunu her zaman sergiliyorsa vergi tahakkuk ve tahsilatında da aynı duruşu sergilemekte. Bu görevlerini yerine getirdiklerinden dolayı Mersinli mükelleflerimize teşekkür ediyorum. Devletimizin gelirleri ne kadar güçlü olursa vatandaşımıza sunacağı hizmet de o kadar güçlü ve kaliteli olur. Bu hafta toplumun tüm kesimlerine Vergi Haftası dolayısıyla paneller, konferanslar ve ziyaretlerle verginin hem devlet yönetimi açısından önemini hem vatandaşın refah düzeyinin yükselmesi ve vatandaşlarımıza daha iyi koşullarda hizmet verilmesi için verginin ne kadar önemli olduğunu anlatma fırsatı bulacaksınız. Vergi Dairesi Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum, Vergi Haftası'nı kutluyorum ve çalışmalarınızda da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı."Selden zarar mükelleflerimizin vergi borçları ve cezaları hem ertelendi hem de 24 aya kadar yapılandırma getirildi"Vali Çakacak, 29 Aralık 2016 günü Mersin'de yaşanan sel felaketi nedeniyle vergi alanında neler yapıldığı yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi: "29 Aralık'ta bir sel felaketi geçirdik. Vergi açısından baktığımızda Maliye Bakanlığımız o süreyi mücbir sebep olarak ilan etti ve o mücbir sebep süresi içerisinde doğacak vergi borçlarını, cezalarını 26 Aralık 2017 tarihine kadar erteledi. Hiçbir işleme gerek kalmadan, yani müracaat etmeden bizim kayıtlarımızda selden zarar gören tüm mükelleflerin vergi borçları ve cezaları sistemden yıl sonuna kadar ötelendi. Sadece ötelenmekle de kalmadı, bu mücbir sebep içerisinde vergi borçları, vergi cezaları olan mükellefler 28 Ocak 2018 tarihinde Vergi Dairemize müracaat ettiklerinde o borçlarını da 24 aya kadar yapılandırabilecekler. Hem erteleme var hem 24 aya kadar yapılandırma var."