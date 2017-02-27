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Vali, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdüründen Bursaspor'a ziyaret
27.02.2017 19:35:09

Vali, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdüründen Bursaspor'a ziyaret

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Özlüce Tesislerine gelerek geçtiğimiz cuma günü yaşanan olay nedeniyle yönetim kuruluna, teknik heyet ve futbolculara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Özlüce Tesislerine gelerek geçtiğimiz cuma günü yaşanan olay nedeniyle yönetim kuruluna, teknik heyet ve futbolculara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Heyet önce Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri ile Özlüce Tesisleri'nde bulunan kış bahçesinde bir araya geldi.

Başkan Ali Ay, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve İl Emniyet Müdürüne ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Valime, Başkanımıza ve Emniyet Müdürümüze hoş geldiniz diliyorum. Bursaspor'un birlikteliğini göstermek amacıyla eksik olmasınlar buraya geldiler. Futbolcularımıza moral vermek açısından bunlar çok önemli şeyler. Az evvel eski kaptanlarımız ile birlikte Divan Başkanlık Kurulumuz buradaydı. Bursaspor bu şehrin en önemli markası ve herkes bu marka etrafında birleşiyor. Maalesef kara bir gün yaşadık ama bu günleri de hep beraber atlatacağız. İnşallah güzel günler önümüzde olacak. Ben heyetimize ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Vali İzzettin Küçük: "Münferit bir olay olarak görüyoruz"

Vali İzzettin Küçük ise geçtiğimiz cuma günü yaşanan olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Münferit bir grubun yaptığı olay olarak görüyoruz. Bu olay asla ve kat-a şanlı asil Bursaspor taraftarına mal edilemez. Başkanımız Ali Bey'in belirttiği gibi Bursaspor, Bursa'nın en önemli markası. Burada yaşayan herkesin gönül verdiği bir isim Bursaspor. Bu isim devletimiz için de önemli. Biz Bursaspor'un her zaman yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Güç vereceğiz. Maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa bu takımın yücelmesi, şanlı bayrağının dalgalanması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Geçen gün nahoş bir hadise olmuş. Bunu münferit bir hadise olarak görüyoruz. Bu olay asla ve kat-a şanlı asil Bursaspor taraftarına mal edilemez. Birkaç kişinin yaptığı bir olaydır. Onlarda yargıya intikal etmiştir. Bu takımın birlikteliğini, yönetim, futbolcu ve taraftarıyla olan birlikteliğini kimse bozamaz. Bursaspor yeniden iyi günler yaşayacaktır. Şu anda liderlik durumda değiliz ama sonuçta durumumuz iyidir. Daha da iyi olacaktır. Bir iki mağlubiyet olacaktır. Dünyanın her takımı bu tarz mağlubiyetler alabilmektedir. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Her zaman takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Altepe: "Sıkıntıyı çözmek için herkes üzerine düşeni yapması lazım"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, "Öncelikle Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu her zaman göstermek istiyoruz. Özellikle Sayın Valimize de teşekkür ediyorum. Özellikle Bursaspor'umuza, futbolcularımıza yönetimimize geçmiş olsun diliyoruz. Gerçekten Bursa'mıza yakışmayan davranışlardı. Bizi de Türkiye, dünya karşısında zor durumlara sokan davranışlardı. Biz tarih boyunca bu tür olaylar yaşamadık. Şampiyon olurken Fair-Play ödülünü de aldık. Biz o sezon Kayserispor deplasmanında 3-0 mağlup olmamıza karşın tüm tribünümüz takımımızı alkışlamıştı. Kayseri halkı şaşırmıştı. Sonuçta daha sonra Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Ardından şampiyonluk geldi. Bu bir savaş değil. Bir oyun. Bu dostluk, kardeşlik için yapılıyor. Toplumları, şehirleri kaynaştırmak için yapılıyor. Gidiyoruz şehirleri ziyaret ediyoruz. Sayın kent yöneticilerimiz ile kaynaşıyoruz, taraftarlarımız birlikte yemek yiyor. İyi oynayan kazansın diyoruz. Galip gelen takımı alkışlama bizim kültürümüz de var. Bursa önemli bir şehir. Dünyaya medeniyeti öğretmiş bir şehir. En son UNESCO heyeti Bursa'ya geldi. Bunlar dünyayı tanıyan insanlar. 52 ülkeden temsilciler geldi ve 'Böyle bir şehir ve insan topluluğu görmedik' dediler. Bursaspor formalı, şerefiyle mücadele eden ve tüm gücüyle başarısı için çalışan insanlara saldıran insan aklı yerinde bir insan olamaz. Bursaspor bizim markamız, değerimiz. Türkiye'nin ekonomi ve kültürde ikinci sıradaki ili. Bir tarih başkenti. Burada Bursaspor'a sahip çıkmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Büyüklük kötü günde belli olur"

'İyi günde alkışlamak güzel ama büyüklük kötü günde belli olur' diyen Altepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlara moral lazım. Biz yöneticilere dahi moral lazım. İnsanlar etten kemikten. Bu hafta yeniden mücadele edecekler. Kayseri'ye yeniliyor ama Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi yenebiliyor aynı takım. Herkes 11'er kişi oynuyor. Arada çok büyük farklar yok. Kazanmak kadar kaybetmekte doğal. Biz Belediye olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Hiçbir kamu ve kuruma vermediğimiz desteği tüm partilerle birlikte oy birliği ile Bursaspor'a veriyoruz. Eğer bir sıkıntı varsa bunu paylaşmak lazım. Bu sıkıntıyı çözmek için herkes üzerine düşeni yapması lazım. Sadece şom ağzını açarak eleştirmek ve hakaret etmekle hiçbir şey çözülmez. İşte fark böyle oluşacak. İnşallah bunu sağlamış olacağız. Bursa'ya karşı hepimizin borcu var. Bursa'ya gelen tüm işadamlarımızın borcu var. Başarılarıyla gururlandığımız, mağlubiyetleriyle üzüldüğümüz takımımız ama Bursaspor başarılı olursa Bursa mutlu oluyor. Herkes üzerine düşeni yapacak. Şimdiden sonra herkes neler yapabileceğini söylemeli. Şampiyon olsa da Bursasporluyuz, ikinci ligde de olsa Bursasporluyuz. Yeter ki herkes üzerine düşeni yapsın. Bursaspor'un başarısı hepimizin mutluluğu. Tüm taraftarlarımızın, tüm dinamiklerin takımımıza sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Fair-Play ruhuyla Bursa'nın örnek olmasını diliyorum. Geçmiş olsun, bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum" dedi.

"Futbolcularımızla buluştular"

Vali Küçük ve beraberindeki heyet daha sonra Gaziantepspor hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'un antrenmanı öncesinde futbolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali İzzettin Küçük, yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgün olduklarını ve bundan sonra hiçbir şekilde bu tür olaylara izin verilmeyeceğini belirterek tüm oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.
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