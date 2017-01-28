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Vali Azizoğlu'ndan iş adamlarına çağrı; 'Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz'
28.01.2017 11:19:23

Vali Azizoğlu'ndan iş adamlarına çağrı; 'Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz'

Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen toplantıda İstanbul'da yaşayan Erzurumlu iş adamlarıyla bir araya geldi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen toplantıda İstanbul'da yaşayan Erzurumlu iş adamlarıyla bir araya geldi.

Maltepe'de bir otelde gerçekleşen toplantıya Vali Azizoğlu'nun yanı sıra AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Eski Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz, Erzurum derneklerinin yöneticileri ve iş adamları katıldı.

Vali Azizoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Erzurum'un cazibe merkezi ilan edilmesinin ardından Erzurumlu iş adamlarıyla bir araya gelmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Erzurum'da bürokrasi noktasında yatırımcının önünün tamamen açık olduğunu belirten Vali Seyfettin Azizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İşadamlarımız şehrimizin değerlendirmesini çok iyi yapmalı. Gerçekten ticaret için gayet makul bir kente sahibiz. Hem sahile yakın hem ana yol güzergâhında hem de Kafkaslara açılıyor. Bu fırsatları iyi kullanmak lazım. İnşallah üretime dayalı fabrikalar kurulacak ve rekabet ortamıyla şehrimiz çok daha hızlı gelişecek. Bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Devlet olarak biz, işadamlarının gelmesi için her türlü fedakârlığı yapıyoruz"

YERLİ VE YABANCI ÇOK SAYIDA FİRMA ERZURUM'A YATIRIM YAPMAK İSTİYOR

Erzurum'da yatırımcı için arsa problemi olmadığının da altını çizen Vali Azizoğlu, 2. OSB'ye ilave olarak bin dönümlük arazinin katılması için Bilim ve Sanayi Bakanlığı'na müracaat ettiklerini kaydetti. Vali Azizoğlu, "Erzurum'a yerli yabancı çok sayıda firma yatırım için sıraya girdi. Biz yarın sizlerin gelip de 'Keşke bize de söyleseydiniz, yatırım yapardık' dememeniz için bu toplantıyı düzenledik. Erzurum'a hizmet için buradayız. Eğer sizler de yatırım yapmak isterseniz arsa sıkıntımız yok, her zaman yardımcı oluruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'un iş adamları için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Hükümetimiz Erzurum'u cazibe merkezi ilan ederek önemli bir yol açmıştır. Şehrimizin gelişmesi, istihdam sorununun ortadan kalkması için bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Ben, hiç bir işadamımız duygusal davransın istemiyorum. Kar edemeyeceğiniz bir yatırımı getirmenizi de istemiyorum. Burada büyük bir fırsat var" dedi.

Milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Mustafa Ilıcalı da cazibe merkezi ilan edilen Erzurum'un iş dünyası için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, iş adamlarını Erzurum'a yatırım yapmaya davet ettiler.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan işadamları, protokole cazibe merkezi hakkında sorular yöneltti. Daha çok istişare toplantısı tarzında geçen buluşma sonrası bazı işadamları ise Erzurum'da okul yaptırmak istediklerini vurguladı.

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