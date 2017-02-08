08.02.2017 14:04:27

Vali Azizoğlu Muhtarların sorunlarını dinledi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

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Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Müftülük Salonunda yapılan toplantıya Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan katıldı.Muhtarlarla görüşmenin oldukça verimli olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu, "Biz her fırsatta muhtarlarımızla görüşüyoruz ve onların sorunlarını dinliyoruz. Bu bizler açısından çok verimli ve faydalı görüşme oluyor. Toplantılarımız yıl boyunca devam edecek. Bu demek değil ki biz sadece muhtarlarımızla toplantı mekanlarında bir araya geleceğiz. Hepimizin kapısı muhtarlarımıza açıktır. Bugünkü toplantımızın birinci konusu yolların açılması, çocuklarımızın okullarına sağlık ve güvenli bir şekilde ulaştırmaktır." dedi.Toplantıda muhtarlar sorumlu oldukları mahallelerdeki sorun ve talepleri iletti. Saltuklu Mahallesi Muhtarı Gürbüz Özer'in Doğu Anadolu Bölgesi için pozitif ayrıcalık talep etmesi ise büyük destek gördü. Muhtar Özer, "Batı illeri ile aramızda pozitif bir ayrılacağın olmasını istiyorum. Antalya'daki de doğalgazı aynı fiyattan yakıyor biz de öyle. Artı bizim şartlarımız çok çetin bunu ancak yaşayan bilir." diye konuştu. Vali Azizoğlu ise "Doğu'da kalorifer yakıyoruz ama Batı'da kalorifer yakılmıyor. Bu konuda haklısın. Aslında bunu muhtarlarla karar alıp toplantı kararı haline getirelim. Hükümetimize de bunu iletelim. Mesela gelir vergisi oranlarını Doğu'da çalışanlar için farz edelim yüzde 20 ise yüzde 15 olsun. Kurumlar vergisi de diyelim ki yüzde 20 ise burada yüzde 15 olsun." şeklinde konuştu.Toplantı sonrasında muhtarlar protokol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.