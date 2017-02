20.02.2017 15:42:06

Vali Ata: 'Yatırımcıya her türlü yardımı yapacağız'

Hatay Valisi Erdal Ata, yatarımcıya her türlü yardımı yapacaklarını söyledi.Vali Ata, Yatırım İzleme Koordinasyon Merkezi'ndeki "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında düzenlenen toplantıda, işsizliğin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sorun olarak karşılarına çıktığını belirtti. Türkiye'nin bir taraftan terörle uğraştığını diğer yanında da ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ifade eden Vali Ata, "Böylesine hassas bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte bizler birlik ve beraberliğimizi korursak sorunların üstesinden daha kolay gelebiliriz. Bölgemizde ve ilimizdeki bir çok işletmenin de özellikle Suriye'de yaşanan olaylardan ciddi olarak olumsuz yönde etkilendiğini biliyoruz" dedi.Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile daima yatırımcıların yanında yer alacaklarını Hatay'da yatırım yapmak isteyen herkese her türlü yardımı yapacaklarını ifade eden Vali Ata, şöyle devam etti:"İlimizde 2016 yılında İşkur'a kayıtlı 54 bin 399 işsiz vatandaşımızdan, iş yerlerinden 6 bin 948 açık iş bildirilmiş olmasına rağmen aynı yıl içinde ancak bin 929 kişi işe yerleştirilebilmiştir. 5 bin 19 kişilik talep ise İşkur müdürlüğümüz tarafından karşılanamamıştır. Bizim arzumuz zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde en azından 2016 yılında açık olan iş taleplerinin yeniden değerlendirerek 2017 yılının ilk aylarında bu kadroların doldurulması ve iş arayan vatandaşlarımızın bir kısmının hiç değilse bu sayede işe yerleştirilmesidir. Devletimiz bu sorunların çözümü için her türlü çabayı göstermektedir. Firmalara bu sürecin daha kolay atlatılması için hükümetimiz tarafından önemli teşvikler getirilmiştir. Bu teşviklerin neler olduğu konusunda İşkur İl Müdürlüğümüz, SGK müdürümüz gerekli bilgileri verecekler. Bu teşviklerin amacı bir taraftan işsizliği azaltmak, yeni istihdam yaratmak, ekonominin canlanması ve yeni yatırımlar yapılmasını sağlamaktır."Açılış konuşmasının ardından SGK Hatay İl Müdürü Hamit Bal tarafından 2016 yılı SGK verileri ve 2017 yılında yapılması gereken SGK verilerini paylaştı.