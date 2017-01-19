19.01.2017 13:37:28

Vali Ata hastanede incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya 750 Yataklı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

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Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya 750 Yataklı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.Hatay'ın Antakya ilçesinde hizmete giren hastanenin yetkililerinden bilgi alan Vali Ata, Hatay'da mevcut kamu ve özel hastaneler, sağlık personeli ve uzman ekipleriyle sağlık hizmetleri konusunda çok önemli bir aşama kaydettiğini, devletin her zaman vatandaşlara en iyi, en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın çabası içinde olduğunu belirtti.Yeni hizmete giren hastanenin, Hatay genelindeki yataklı tedavi kurumlarının hem kapasitesini artıracak hem de adeta bölge hastanesi gibi tamamına hizmet verecek nitelikte olduğunu ifade eden Vali Ata, hastanenin yüzde 65 kapasite ile hizmet verdiğini, her geçen gün kademe kademe hizmet kapasitesini artırdığını söyledi.Vali Ata, şehir merkezine uzaklığı 12 km, toplam arsa alanı 139.798 metrekare olan hastanede; yoğun bakın ünitesi ve ameliyathanenin de aktif halde hizmet verdiğini belirtti.İnceleme gezisinde Vali Ata'ya, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sabahattin Yılmaz'da eşlik etti.