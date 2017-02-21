21.02.2017 16:03:49

Vali Altıparmak, EL Bab gazisini ziyaret etti

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, EL Bab'da yaralanan Astsubay Mehmet Ali Şahin'i' ziyaret etti

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Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, EL Bab'da yaralanan Astsubay Mehmet Ali Şahin'i' ziyaret ettiVali Ahmet Altıparmak, Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'da terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada yaralanan Astsubay Mehmet Ali Şahin'i tedavi için geldiği Denizli'deki baba ocağında ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Beraberinde Garnizon Komutan Vekili Muhabere Albay Osman Gedik, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Erdoğan ile birlikte 23 yaşındaki Şahin'i Gümüşçay Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret eden Altıparmak, yaralı Astsubay ile bir süre görüştü.Ziyarette, yaralı Astsubay Şahin'in babası Necati Şahin ve annesi Feryal Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Altıparmak, Devletin tüm imkanları ile yanlarında olduklarını söyledi.