07.02.2017 12:28:47

Vali Aktaş, yeni hizmete giren okulları gezdi.

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, 2016-2017 Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle yeni hizmete giren okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Karabük Valisi Mehmet Aktaş, 2016-2017 Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle yeni hizmete giren okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.İlk önce yapımı tamamlanarak eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde hizmete açılan ve Şırnak'ta şehit olan Polis Memuru Alican Öztürk'ün adının verildiği Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali Mehmet Aktaş, Şehit Polis Memuru Alican Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile birlikte okulu gezerek Okul Müdürü Adnan Cansız'dan bilgiler aldı.Okul gezilerine eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde hizmete giren Safranbolu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam eden Vali Aktaş okulun fiziki durumu hakkında yetkililerden bilgiler alarak sınıfları gezdi. Öğrencilerle kısa süre sohbet eden Vali Aktaş, öğrencilere başarılar diledi.Son olarak hayırsever işadamı Ali Baltacı tarafından yapılan ve ikinci eğitim-öğretim yılında hizmete açılan Ali Baltacı Anaokulu'nu gezen Vali Mehmet Aktaş, yetkililerden bilgiler aldı.