03.02.2017 12:43:35

Vali Aktaş, Merkez Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti

Vali Mehmet Aktaş, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

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Vali Mehmet Aktaş, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti.Vali Aktaş, 9. Olağan Genel Kurulu ile tekrar Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanlığına seçilen İbrahim Harmanbaşı ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti ve çalışmalarında başarılar diledi.Merkez Mahalle Muhtarları Dernek binasında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı İbrahim Harmanbaşı, nazik ziyareti ve muhtarlara gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Mehmet Aktaş'a teşekkür ederek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler sundu.