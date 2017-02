16.02.2017 14:49:15

Vali Aktaş, aday öğretmenlerle bir araya geldi

Vali Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Bakanlığının ilk defa 2016 yılı Şubat döneminde uyguladığı Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında adaylık sürecini Karabük'te geçiren aday öğretmenlerle bir araya geldi.Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanesinde aday öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aktaş, öğretmenlik mesleğinin hiçbir meslekle kıyaslanamayacak düzeyde önemli ve kutsal bir görev olduğunu söyledi.Vali Mehmet Aktaş "Sizler, insan yetiştiriyorsunuz ve insana şekil veriyorsunuz. Hem bireysel düzeyde hem de toplum hayatı yönüyle çok önemli bir mesleği ifa ediyorsunuz. Bu mesleği tercih ettiğiniz için tebrik ediyorum, sizlere başarılar diliyorum. Sizlerin başarısı ülkemizin ve milletimizin başarısı olacaktır. Millet olarak asırlardır çok büyük bir misyonu üstlenmişiz. Tarih boyu bütün olumsuzluklara, zorluklara ve aksaklıklara rağmen bu misyonu bugüne kadar hakkıyla yerine getirdiğimize inanıyoruz. Bu olumsuzlukların en büyüğünü bildiğiniz gibi 15 Temmuz'da yaşadık. Düşmanlarımız el birliği ile bize büyük bir tuzak kurdular ama milletimiz bu tuzağı bertaraf etti. O gece, o mücadeleyi veren milletimize de, o şuuru veren yine sizler ve sizlerden önceki büyükleriniz. Karabük özeline baktığımızda eğitim alanında Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir il Karabük. Emsal illerle kıyasladığımızda fiziki alt yapımız oldukça iyi. Karabük olarak asıl avantajlı noktamız insanlarımızın eğitim bilinci. İnsanlarımız el birliği ile gönül birliği ile çocuklarının, gençlerinin daha iyi bir eğitim alması için ciddi bir gayret gösteriyorlar. Her yönüyle eğitim sürecine dâhil olup eğitime katkı veriyorlar, buda başarıyı getiren unsurlardan bir tanesi ve önemli bir parçasıdır. Stajyerlik döneminizi burada geçiriyor olmanız bence sizler açısından büyük bir avantaj. Eğitime her kesimin destek verdiği, eğitimin ciddi bir bilinçle sahiplenildiği bir ilde öğretmenliğe başlamanız sizin açınızdan bence avantaj. Onun yanında sizlere her yönüyle destek olmak isteyen bir yönetim anlayışı da var. Okul yöneticileriniz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bizler üstümüze düşeni hakkıyla yapmanın gayreti içersindeyiz. İnşallah sizlerinde katkısı ve emeğiyle, Karabük'te var olan ve iyi olduğuna inandığımız eğitim seviyesini daha da iyi noktalara getiririz. Öğretmenlik mesleğinin sizler ve aileleriniz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."dedi.