01.03.2017 11:56:24

Vali Ahmet H. Nayir'den muhtarlara: Birlikte karar alacak ve birlikte çözeceğiz

Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Merkez ilçe mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

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Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Merkez ilçe mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.Vali Ahmet H. Nayir başkanlığında, Kütahya İl Özel İdaresi Meclis Salonundaki toplantıya Kütahya Vali Yardımcısı Sedat Oktar, Belediye Başkan vekili Galip Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur ile daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.Yönetimde başarıya ulaşmak için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Nayir, "Bütün meselemiz vatandaşımızın daha iyi hizmet imkanlarına kavuşması. Dolayısıyla sizler de muhtarlar olarak kendi vatandaşımızın problemlerini kamu kurum ve kuruluşları nezdinde çözmeye çalışıyorsunuz. Görev sürem içerisinde daire amirlerimize şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde çalışmaları gerektiğini söyledim. Kapınız bütün vatandaşlarımıza açık olacak özellikle vatandaşın taleplerini gündeme getiren muhtarlarımız için bir randevu problemi olmayacak, gelenler mutlaka birinci dereceden görüşecekler, dertlerini anlatacaklar. Sorunların çözümünü de birlikte oluşturmaya çalışacağız. Yönetim içerisindeki başarı da buna bağlı. Problemlerimizi kendi içimizde konuşabiliyor, aldığımız kararı da birlikte alabiliyorsak çözümlerde daha etkili olacağızdır. Altyapıda geçmişle kıyaslanamayacak şekilde iyi bir noktadayız, eğitimde, sağlıkta sıkıntılarımız yok. Ancak şunu biliyoruz ki iyinin iyisi sürekli var. Daha iyisini yakalamak için bir gayret içerisinde olacağız. Mevcut durumumuzu korumak için de bir gayret sarf etmek gerekiyor. Bizler merkezi ve yerel yönetimler olarak bu eksikleri tespit edip gidermek için varız. Bu yapı içerisinde de muhtarlarımızla olan irtibatımızda daha iyisini elde etme yönünde bir gayret içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.Vali Ahmet H. Nayir'in konuşmasının ardından mahalle ve köy muhtarları, sorunlarını ve taleplerini paylaştı. Muhtarlara tek tek söz veren Vali Nayir, sorunların gecikmeden çözümünü istedi, ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.