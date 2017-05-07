08.05.2017 11:12:56

Vakıflar Haftası

34. Vakıflar Haftası dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

34. Vakıflar Haftası dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında Cumhuriyet Anıtı'na, Vakıflar İstanbul 1. ve 2. Bölge Müdürlükleri ile Türk Böbrek Vakfı, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Ayhan Şahenk Vakfı ve Göz Nuru Koruma Vakfı yetkilileri tarafından çelenk bırakıldı.

Çelenk merasiminin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından verilen konserle sona erdi.