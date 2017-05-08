SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Vakıflar Haftası Açılışı Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu
08.05.2017 22:29:24

Vakıflar Haftası Açılışı Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu

İİT Genel Sekreteri Useymin:- 'Teşkilat olarak Filistin devletiyle koordinasyon içinde Kudüs'ün desteklenmesi girişimini memnuniyetle karşılıyoruz'

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, teşkilatın Kudüs'ün desteklenmesi girişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu"nda konuşan Useymin, "Teşkilat olarak Filistin devletiyle koordinasyon içinde Kudüs'ün desteklenmesi girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Useymin, İİT'nin İslam Kalkınma Bankası'nın işbirliğiyle Filistin halkına ve direnişine destek olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Ürdün Prensi Gazi bin Muhammed de Ürdün Kralı 2. Abdullah adına yaptığı konuşmada, Filistin halkının, kendi toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir devlet kurma ve Doğu Kudüs'te egemenlik hakkı olduğunu vurguladı.

Muhammed, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük arazisiyle Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu, bölünme, ortaklaşa kullanma ya da üzerinde pazarlık yapılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Gücü olan herkesi Filistin direnişine destek olmak amacıyla Kudüs'ü ziyarete çağıran Muhammed, burayı en çok ziyaret eden halk olarak Türklere teşekkür etti.

Uluslararası İslami Vakıf Enstitüsü Kurucusu Sami Muhammed Hasan es-Salahat ise forumun, Nisan 2016'da İstanbul'da İİT 13. İslam Zirvesi'nde alınan ve Kudüs'ün ekonomik açıdan desteklenmesini öngören kararların sonucunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Salahat, Kudüs'teki Müslümanlar arasında işsizlik oranının yüzde 14, yoksulluk oranının ise yüzde 50'ye ulaştığına, bu durumun el ele vererek çalışmayı gerekli kıldığına dikkati çekti.





    YORUM YAZ
Okul servisleri çarpıştı: 4 yaralı
Okul servisleri çarpıştı: 4 yaralı
Düzce'de iki okul servisinin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.
08.05.2017 23:22:27
Akhisar Belediyespor'dan Gaziantepspor'a gol yağmuru
Akhisar Belediyespor'dan Gaziantepspor'a gol yağmuru
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti.
08.05.2017 22:56:36
HDP’li Konca hakkında yakalama kararı
HDP’li Konca hakkında yakalama kararı
HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın tahliye edilmesine yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
08.05.2017 22:41:31
Başkent’te FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Başkent’te FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında “ByLock” kullandıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.
08.05.2017 22:14:10
Ümraniye'de yangın!
Ümraniye'de yangın!
Ümraniye'de 2 katlı binada çıkan yangında binanın çatısı alev alev yandı. Yangın 1 saatte söndürüldü.
08.05.2017 21:50:24
Macron'un ilk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
Macron'un ilk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Emmanuel Macron, ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapmayı planlıyor.
08.05.2017 21:48:35
İstanbul'da 13 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 13 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'un Avrupa yakasındaki 13 ilçenin bazı bölgelerinde 11 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek
08.05.2017 21:40:17
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
AK Parti'den HDP kararı
AK Parti'den HDP kararı
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları