08.05.2017 22:29:24

Vakıflar Haftası Açılışı Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu

İİT Genel Sekreteri Useymin:- 'Teşkilat olarak Filistin devletiyle koordinasyon içinde Kudüs'ün desteklenmesi girişimini memnuniyetle karşılıyoruz'

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, teşkilatın Kudüs'ün desteklenmesi girişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu"nda konuşan Useymin, "Teşkilat olarak Filistin devletiyle koordinasyon içinde Kudüs'ün desteklenmesi girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Useymin, İİT'nin İslam Kalkınma Bankası'nın işbirliğiyle Filistin halkına ve direnişine destek olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Ürdün Prensi Gazi bin Muhammed de Ürdün Kralı 2. Abdullah adına yaptığı konuşmada, Filistin halkının, kendi toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir devlet kurma ve Doğu Kudüs'te egemenlik hakkı olduğunu vurguladı.

Muhammed, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük arazisiyle Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu, bölünme, ortaklaşa kullanma ya da üzerinde pazarlık yapılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Gücü olan herkesi Filistin direnişine destek olmak amacıyla Kudüs'ü ziyarete çağıran Muhammed, burayı en çok ziyaret eden halk olarak Türklere teşekkür etti.

Uluslararası İslami Vakıf Enstitüsü Kurucusu Sami Muhammed Hasan es-Salahat ise forumun, Nisan 2016'da İstanbul'da İİT 13. İslam Zirvesi'nde alınan ve Kudüs'ün ekonomik açıdan desteklenmesini öngören kararların sonucunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Salahat, Kudüs'teki Müslümanlar arasında işsizlik oranının yüzde 14, yoksulluk oranının ise yüzde 50'ye ulaştığına, bu durumun el ele vererek çalışmayı gerekli kıldığına dikkati çekti.







