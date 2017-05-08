08.05.2017 19:59:08

- Vakıflar Haftası Açılışı Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu

Filistin Başbakanı Hamdallah:- 'İsrail, Kudüs'te yeni yerleşim yeri açmayı durdurmalı, Filistinli tutukluları bir an önce serbest bırakmalı ve uluslararası toplum bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmelidir'

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, "İsrail, Kudüs'te yeni yerleşim yeri açmayı durdurmalı, Filistinli tutukluları bir an önce serbest bırakmalı ve uluslararası toplum bu konulardaki sorumluluklarını yerine getirmelidir." dedi.

Hamdallah, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu"nda yaptığı konuşmada, Filistin halkı ve Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İsrail'i eleştiren Hamdallah, "İsrail'in Filistin'de yaptığı sadece nefret, ırkçılık ve insanlık dışı davranışlardır. Filistin davasına gösterdiğiniz destekten dolayı sizlere minnet borçluyuz. Hepimizin yegane hedefi, sınırları içerisinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır." diye konuştu.

Filistinlilerin en önemli sorunlarının İsrail'in Yahudiler için yeni yerleşim yerleri inşa etmesi, Filistin içinde duvar örmesi ve hapishanelerdeki Filistinli tutuklular olduğunu belirten Hamdallah, "İsrail, Kudüs'te yeni yerleşim yeri açmayı durdurmalı, Filistinli tutukluları bir an önce serbest bırakmalı ve uluslararası toplum bu konulardaki sorumluluklarını yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Arap ve Müslüman yatırımcıları, Kudüs'teki vakıflara yatırım için davet eden Hamdallah, bunun hem İsrail'in bu vakıflara el koymasını engelleyeceğini hem de Kudüs'teki Filistinlilere maddi kaynak sağlayacağını vurguladı.

Kudüs'ün bir hoşgörü kenti olduğunu dile getiren Hamdallah, şunları kaydetti:

"Kudüs'te sadece Müslümanlar zulüm altında değil, Hristiyanlar da bu zulmün altında eziliyor. Hristiyan kardeşlerimize destek vermemiz gerekiyor. Mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. İsrail'in, 1967 yılında işgal ettiğinden beri, Kudüs'ün yapısını değiştirmek ve şehri Yahudileştirmek için her şeyi deniyor. Bu çabalarla Kudüs'ün Arap ve Müslüman kimliğini bozmaya çalışmaktadır. Yaptığı yıkımlar ve ördüğü duvarlar ile şehrin demografik yapısını bozmaya çalışıyor. İsrail'in bu yaptıkları, sadece hukuka aykırı değil, çağın ruhuna da aykırı. Kudüs, zor bir süreçten geçiyor. İsrail, Kudüs'ü başkent yapmak için var gücüyle çalışıyor. İsrail, Kudüs'ün gerçek sahiplerini kentten göç ettiriyor. Uluslararası kuruluşlara ve özellikle ABD'ye çağrıda bulunuyorum. İsrail'in bu gayri hukuki çalışmalarını durdurun."

Hamdallah, İsrail devletinin Kudüs'te Müslümanlara evlerini restore etmesine ve yeni ev yapmasına izin vermediğini sözlerine ekledi.



















