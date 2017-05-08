SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
- Vakıflar Haftası Açılışı Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu
08.05.2017 19:59:08

- Vakıflar Haftası Açılışı Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu

Filistin Başbakanı Hamdallah:- 'İsrail, Kudüs'te yeni yerleşim yeri açmayı durdurmalı, Filistinli tutukluları bir an önce serbest bırakmalı ve uluslararası toplum bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmelidir'

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, "İsrail, Kudüs'te yeni yerleşim yeri açmayı durdurmalı, Filistinli tutukluları bir an önce serbest bırakmalı ve uluslararası toplum bu konulardaki sorumluluklarını yerine getirmelidir." dedi.

Hamdallah, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu"nda yaptığı konuşmada, Filistin halkı ve Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İsrail'i eleştiren Hamdallah, "İsrail'in Filistin'de yaptığı sadece nefret, ırkçılık ve insanlık dışı davranışlardır. Filistin davasına gösterdiğiniz destekten dolayı sizlere minnet borçluyuz. Hepimizin yegane hedefi, sınırları içerisinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır." diye konuştu.

Filistinlilerin en önemli sorunlarının İsrail'in Yahudiler için yeni yerleşim yerleri inşa etmesi, Filistin içinde duvar örmesi ve hapishanelerdeki Filistinli tutuklular olduğunu belirten Hamdallah, "İsrail, Kudüs'te yeni yerleşim yeri açmayı durdurmalı, Filistinli tutukluları bir an önce serbest bırakmalı ve uluslararası toplum bu konulardaki sorumluluklarını yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Arap ve Müslüman yatırımcıları, Kudüs'teki vakıflara yatırım için davet eden Hamdallah, bunun hem İsrail'in bu vakıflara el koymasını engelleyeceğini hem de Kudüs'teki Filistinlilere maddi kaynak sağlayacağını vurguladı.

Kudüs'ün bir hoşgörü kenti olduğunu dile getiren Hamdallah, şunları kaydetti:

"Kudüs'te sadece Müslümanlar zulüm altında değil, Hristiyanlar da bu zulmün altında eziliyor. Hristiyan kardeşlerimize destek vermemiz gerekiyor. Mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. İsrail'in, 1967 yılında işgal ettiğinden beri, Kudüs'ün yapısını değiştirmek ve şehri Yahudileştirmek için her şeyi deniyor. Bu çabalarla Kudüs'ün Arap ve Müslüman kimliğini bozmaya çalışmaktadır. Yaptığı yıkımlar ve ördüğü duvarlar ile şehrin demografik yapısını bozmaya çalışıyor. İsrail'in bu yaptıkları, sadece hukuka aykırı değil, çağın ruhuna da aykırı. Kudüs, zor bir süreçten geçiyor. İsrail, Kudüs'ü başkent yapmak için var gücüyle çalışıyor. İsrail, Kudüs'ün gerçek sahiplerini kentten göç ettiriyor. Uluslararası kuruluşlara ve özellikle ABD'ye çağrıda bulunuyorum. İsrail'in bu gayri hukuki çalışmalarını durdurun."

Hamdallah, İsrail devletinin Kudüs'te Müslümanlara evlerini restore etmesine ve yeni ev yapmasına izin vermediğini sözlerine ekledi.







    YORUM YAZ
Silopi’de toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi
Silopi’de toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi
Silopi'de PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.
08.05.2017 20:32:09
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın yurdun iç kesimlerinde 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısında bulundu.
08.05.2017 20:07:27
Bursaspor maçına Beşiktaş taraftarı alınacak
Bursaspor maçına Beşiktaş taraftarı alınacak
Bursa Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk siyah-beyazlı taraftarların alınması kararlaştırıldı.
08.05.2017 19:49:19
Akdeniz’de 113 göçmen kayboldu
Akdeniz’de 113 göçmen kayboldu
Libya'dan Avrupa'ya gitmek için yola çıkan 113 göçmenin, bulundukları botun alabora olmasıyla Akdeniz'de kaybolduğu bildirildi.
08.05.2017 19:18:50
Siirt’te geçici özel güvenlik bölgelerinin süresi uzatıldı
Siirt’te geçici özel güvenlik bölgelerinin süresi uzatıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde özel güvenlik bölgesi uygulaması 15 gün süreyle uzatıldı.
08.05.2017 19:13:13
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
08.05.2017 18:55:03
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 645 şüpheli yakalandı.
08.05.2017 18:52:14
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
AK Parti'den HDP kararı
AK Parti'den HDP kararı
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!
Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
'CHP referandumun iptali için Erdoğan'ın başdanışmanına danıştı'
'CHP referandumun iptali için Erdoğan'ın başdanışmanına danıştı'
Netanyahu, Hamas'ın 'yeni siyaset belgesini' yırttı ve çöpe attı!
Netanyahu, Hamas'ın 'yeni siyaset belgesini' yırttı ve çöpe attı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları