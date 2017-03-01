01.03.2017 16:31:08

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata: Kütahya Müzesi, medrese olarak hizmet verecek

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, Kütahya'da restorasyonu yapımı devam eden eserleri inceledi.

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Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, Kütahya'da restorasyonu yapımı devam eden eserleri inceledi.Hürata, çalışmalar çerçevesinde Ulu cami ve Cami yanında kazı çalışmaları devam eden 2.Yakup Külliyesini ziyaret etti. Vakıflar Kütahya Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve uzman ekipler ile birlikte burada incelemelerde bulunan Hürata, Ulu Cami yanında bulunan Kütahya Müzesinin, Vacidiye Medresesi olacağını söyledi."Kütahya'da 57 kültür varlığını restoresi tamamlandı"2003 yılından buyana, Kütahya'da 57 Kültür varlığının restorasyonunun yapıldığını söyleyen Vakıflar Genel Müdür yardımcısı Ali Hürata, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak ulu camii projesinde yapılan çalışmaları gözlemlemek için Kütahya'dayız. Ulu cami Kütahya'nın çok önemli bir değeridir. Bu ecdadımızın bizlere hediyesi olan eserleri korumak ve bizden sonra gelecek nesillere de aktarmak zorundayız. Şu anda bir firma burada restorasyon çalışmalarını yapmaktadır. Yapılan projelerin kurulumuza gelmeden önce önlemlerimizi almak, zamanında yanlışları müdahale etmek için uzman arkadaşlarımızla inceleme yapmak için buradayız. Şu anda bulunduğumuz alanda ulu cami yanındaki 2.Yakup Külliyesini bağlı imarethane ve hamam'ın kazı çalışmalarını yapıyoruz. Bu alanı kamulaştırmamız, üzerinde bulunan çoğu mülkün özel kişilere ait olması nedeniyle uzun bir zaman aldı. Şimdi uzman arkadaşlarımız tarafından kazı çalışmalarımız devam etmektedir. Kütahya'da 2003 yılından itibaren bugüne kadar 57 tane kültür varlığını yitiren eserleri restore ettik. Halen restorasyonu devam eden Ali paşa camisinin çalışmalarını ramazan öncesi tamamlayarak, ramazan ayında yeniden açmayı hedefliyoruz. 2016 yılında 18 proje yaptık, bu yılda altı kültür varlığının projesi tamamlanacak. Proje tamamlanıp ve kurulun onayını aldığı anda bu yerlerin ihalesini yapacağız.Kütahya müzesinin yeni binasını tamamlandığında, Ulu cami yanında bulunan müze buraya taşınacak. Bu tarihi eserimizde ilk gün olduğu gibi Vacidiye Medresesi olarak halkın hizmetine sunulacak. Burası bir vakfiyedir. Vakfiyede özel şartlar vardır. Günümüzde hala o şartlar geçerliyse, vakfiyenin kurucu iradenin şartlarını uymaya çalışıyoruz. Bugün günümüzde uygulanamayan şartlar var ise onların yerine farklı alanlarda yardım hizmetleri sunuyoruz" dedi. (MS-EFE)