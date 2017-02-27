27.02.2017 15:59:27

Vakıflar Bölge Müdüür Yücebıyık, KSK 1966'da destek verdi

Kastamonuspor 1966'nın 5 Mart'ta düzenlenecek olan 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Vakıflar Kastamonu Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık'tan destek geldi.

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Kastamonuspor 1966'nın 5 Mart'ta düzenlenecek olan 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Vakıflar Kastamonu Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık'tan destek geldi.Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta Play-Off mücadelesi veren Kastamonuspor 1966'ya destek vermek amacı ile 5 Mart'ta Elit Balo Salonu'nda düzenlenecek olan 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Vakıflar Kastamonu Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık'tan da destek geldi. Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Baysan'ın ziyaret ettiği Vakıflar Kastamonu Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık, şehrin markası Kastamonuspor'un başarılarından gurur duyduklarını ve her zaman için takımın yanında olduklarını ifade etti.Yavuz Yücebıyık'a destekleri için teşekkür eden Kulüp Başkanı Metehan Babaş ise; "Sayın Bölge Müdürümüzü yanımızda görmekten büyük memnuniyet duyduk. İnşallah hep birlikte büyük başarıların altına imzamızı atacağız. Kastamonuspor'un başarısı için elini taşın altına koyan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.