18.02.2017 17:44:11
VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 0
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 17. haftasında VakıfBank, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 17. haftasında VakıfBank, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı xx, Tayfun Şener xx
VakıfBank: Naz xxx, Gözde xxx, Rasic xxx, Slöetjes xxx, Ting xxx, Kübra xxx, (Gizem xxx (L), Cansu xxx, Hill xxx)
Eczacıbaşı VitrA: Larson xx, Büşra xx, Neslihan xx, Kosheleva x, Ceylan x, Ognjenovic x, (Gülden xx (L), Nilay x, Boskovic x, Hande, Simge x)
Setler: 3-0 (25-13,25-20,25-23)
Süre: 78 dakika (23', 25', 30')
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