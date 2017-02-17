17.02.2017 14:55:39

Vakıf Kültürü Müzesi ile eşsiz miras geleceğe taşınıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 16. müze olan 'Vakıf Kültürü Müzesi' ile Türk kültür ve medeniyetinin eşsiz mirasına dair en güzel örneklerin özenle geleceğe taşınacağını söyledi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 16. müze olan 'Vakıf Kültürü Müzesi' ile Türk kültür ve medeniyetinin eşsiz mirasına dair en güzel örneklerin özenle geleceğe taşınacağını söyledi.Bursa'yı eserleriyle daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getiren Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve tarihi mirasını ise birbirinden değerli müzelerle geleceğe taşıyor. Tarih başkenti Bursa'yı müzecilik anlamında da öncü bir kent haline getiren Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı'dan bugüne kalan vakıflar ve vakıf eserlerinin anlatıldığı 'Vakıf Kültürü Müzesi'ni de kente kazandırdı.'Vakıf Kültürü Müzesi', Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilen törenle Bursalıların ziyaretine açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, törende yaptığı konuşmada, vakıfların sevgi, hayır ve hizmet kurumları olduğunu söyledi. Altepe, "Bursa, güzel bir esere daha kavuştu. Kent kültürü ve medeniyetinin öne çıkarılması konusunda Bursa, örnek kent oldu. Tarihin ve medeniyetin değerlerini geleceğe taşımak için Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz" dedi.Müzelerin kentler için önemli zenginlikler olduğunu belirten Başkan Altepe, Avrupa Müze Akademisi'nin Türkiye'deki partneri de olan Bursa Büyükşehir Belediyesinin, kent belleğinin ve hatıralarının geleceğe ulaştırılmasında önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Başkan Altepe, başkanlık görevine başladığında 4 müze olan Bursa'ya görev süresi boyunca 12 müze daha kazandırıldığını anlatarak, "Bursa olarak, Türkiye'deki 52 ilde müzelerin kurulmasına öncülük ettik. Bursa'da Büyükşehir Belediyesine geldiğimde 4 olan müzeye bugüne dek 12 müze daha ekledik. Böylece Vakıf Kültürü Müzesi ile 16. müzeye kavuşmuş oluyoruz. Tarım, teleferik, bıçakçılık, karoser ve Büyük Tarih Müzesi başta olmak üzere hazırlanacak farklı konulardaki müzelerle Bursa'da toplamda 29 müzeye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Müzede anlatılmak üzere vakıf öğelerinden oluşan en güzel Bursalı örnekler, aslından kopya edilerek minyatür şekilde hazırlandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Emirsultan Camii'nde bulunan 113 adet hat levhası, belediye tarafından restore edildi. 16 adet halı ve kilim, 22 şamdan, 3 Kuran-ı Kerim ve levha eserler de müzede sergilenecek.Müzenin açılış kurdelesini de kesen Başkan Altepe ve Bakan Müezzinoğlu, Vakıf Kültürü Müzesi'ni gezerek eserleri ilgiyle inceledi. Bakan Müezzinoğlu, müzenin anı defterine ise eserle ilgili düşünce ve dileklerini yazdı.