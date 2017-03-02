02.03.2017 10:49:13

Vajinismus psikolojiyi bozuyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, vajinismus hastalığının psikolojiyi bozduğunu söyledi.

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, vajinismus hastalığının psikolojiyi bozduğunu söyledi.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, "Vajinismus yani vajinanın penise fobisi toplumumuzda oldukça sık görülmektedir. Ancak her fobi aşılabilir. Asansöre binmek birçok insan için korkutucudur. Eviniz 1-5. Katlar arasındaysa asansör fobinizle yaşayabilmek çok zorlamayacaktır sizi. Yeni bir eviniz olduğunu düşünün lüks bir sitede 20. kat ve güzelim İstanbul manzarası. Bu evden de vazgeçemediğinize göre iş dönüşü 20 kat merdiven çıkmak pek hoş görünmemiştir diye düşündüm. Sizin adınıza karar vermek istemem ama fobinizden kurtulun ve hayat kalitenizi bozmayın" dedi.Vajinismus tedavisinde de amacın fobilerden kurtulmak ve güzel yaşamak olduğunu ifade eden Op.Dr. Alay, "Şiir yazma sırası sizde. En önemli aşama bunu istemek ve tedaviye karar vermek. Tedavi basamaklarında doktorunuzun tutumu, empati ve hem hekimin hem de hastanın sabrı oldukça önemlidir. Vajinal fobinin nedeninin tespit edilmesi ve ardından verilen cinsellikle ilgili eğitim ilk ve en önemli basamaklardan biridir. Neden oldukça önemlidir. Çünkü tedavi bilimin ışığında yapılmalı, neden sonuç ilişkisi sorgulanmalıdır. Çocukluk çağı, ergenlik ve ilk gençlik yılları ayrıntılı konuşulmalı ki, bazı kadınlarda çok küçük bir ayrıntı nedeni ortaya koyabilmektedir. Ardından kasların kontrolü ve vajinaya yeni bir eğitim vermekten oluşur" diye konuştu.Op.Dr. Alay, "Vajina ilişki sırasında ağrı yaşayacağını düşünür ve bu düşünce etkisi ile koruma güdüsü ile kasılır. Ancak ilişki sırasında canının yanmayacağını, ağrı hissetmeyeceğini öğrenen vajina korkmaz ve kasılmaz. Bu amaçla birçok aparat kullanılmaktadır. Kullanılan aparatların birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Önemli olan hastanın hangisini rahat kullanabileceğidir. Ancak her kadın bu konuda eğitim almalı ve ardından bu uygulamaları yapmalıdır. Ve mutlaka kadın vajinal kasların gevşetilmesi ve vajina kaslarını yönetebilmeyi bilerek egzersizlere başlamalıdır. Tedavi aşamasında çoğunlukla cerrahi müdehalenin yeri yoktur ve gereksiz yere yapılan cerrahi işlemler oldukça zararlıdır. Vajinismus tedavisi olan ve kullanılan bilimsel yöntemler ile başarı yüzde 100 elde edilen cinsel fonksiyon bozukluğudur. Vajinismusla yaşamayın. Vajinismusu kanıksamayın" şeklinde konuştu.