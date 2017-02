09.02.2017 11:07:27

Vajinismus kadınları vuruyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Aslı Alay, 'Vajinismus tedavisi olan bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Her kadının inanması gereken öncelikle tedavinin mümkün olduğudur' dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Aslı Alay, "Vajinismus tedavisi olan bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Her kadının inanması gereken öncelikle tedavinin mümkün olduğudur" dedi.Vajinismuslu her kadın vajinasının dar, küçük veya kapalı olduğunu düşündüğünü ve ilişkiyi reddettiğini belirten Alay, "Oysa vajina oldukça esnek bir organ olup 4000-4500 gramlık bir bebeğin vajinal yolla doğması mümkündür. Ortalama 11-12 cm kadar genişleyebilen bir organdır. Ancak vajinismuslu kadın kendi bedeninin farklı olduğunu düşünür ve cinsel ilişkinin bedenine zarar vereceğine inanır. Bu düşüncenin yarattığı kaygı ve korku istemdışı olarak ilişki sırasında genital bölgede, vajinal kaslarda kasılmaya yol açar. Vajinanın kasılması ile birlikte çarpıntı, terleme, bacaklarda kapanma, partneri itme, ağlama nöbetleri görülebilir" diye konuştu.Tedavisi yüzde 100'e yakın olan vajinismus da en önemli basamağın kadının bu tedaviyi istemesi ve sorunun farkında olması olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Aslı Alay, "Tedavi aşamaları oldukça net ve tamamen bilime dayanır. Başka bir tanımla vajinanın penise fobisi de denilen vajinismus da öncelikle kadının kaygılarını, korkularını gidermek gerekir. Bunun sağlanabilmesi için cinselliğin, kadın ve erkek bedeni ile ilgili doğruların öğretilmesi gerekir. Cinsellik yeniden ve yanlış öğretiler beyinden silinerek öğrenilir. Adeta cinsellikle ilgili beyinde yeni kodlamalar yapılır.Tedavi her kadında farklıdır. Kimi zaman sadece cinsellik ile ilgili bilgilendirme yeterli olurken, kimi zaman bu süreç daha da uzamaktadır. Kadının bu korkulardan ve endişelerden kurtulması önemlidir. Bazı kadınlarda ise tedaviye eğitim aşamasının ardından egzersizlerin de eklenmesi gerekir. Egzersizler kişiye özel olarak belirlenir ve uygulama kliniğimizde başlar. Kliniğimizdeki pratiklerde her ilerleyen aşamada kadının mutluluğu ve kendine güveninin arttığına tanık oluruz ve çiftlerin hazır olduğuna emin olduğumuzda ilişki öneririz.En önemli karar tedaviye başlamaktır. Vajinal fobiden kurtulun. Vajinismusla yaşamayın" şeklinde konuştu.