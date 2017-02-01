01.02.2017 20:32:23

Vahşice öldürülen gencin kimliği tespit edildi

Nazilli'ye bağlı Bozyurt Mahallesi'nde bugün sabah bulunan çıplak erkek cesedinin kimliği tespit edildi. 28 yaşındaki genci feci şekilde katleden 3 şüpheliden 2'si Nazilli polisi tarafından kısa sürede yakalandı.

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Nazilli'ye bağlı Bozyurt Mahallesi'nde bugün sabah bulunan çıplak erkek cesedinin kimliği tespit edildi. 28 yaşındaki genci feci şekilde katleden 3 şüpheliden 2'si Nazilli polisi tarafından kısa sürede yakalandı.Nazilli'de sabah saatlerinde bulunan çıplak erkek cesedinin incelenmesinin ardından Nazilli Polisi kısa sürede ölen maktülün kimliğini tespit etti. Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Muharrem Fındık ismindeki genci döverek öldürdükten sonra kayıplara karışan 3 cinayet şüphelisinden 2'si Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Cinayeti işledikleri öne sürülen iki şüphelinin, yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Aydın İl sınırı dışında olduğu belirlenen diğer şüpheliyi yakalamak için polis yoğun çaba sarf ediyor.