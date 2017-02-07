07.02.2017 13:49:48

Vagonun üzerine çıkan çocuk elektrik akımına kapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren vagonunun üzerine çıkarak oyun oynayan çocuk, elektrik akımına kapıldı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren vagonunun üzerine çıkarak oyun oynayan çocuk, elektrik akımına kapıldı.Gölbaşı ilçesinde bir hafta içerisinde ikinci kez tren vagonunda elektrik çarpması vakası yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tren vagonunun üzerinde oyun oynadığı esnada yüksek gerilim hattına kapılan ve ağır yaralanan Oktay Ballıcan'ın ardından yine aynı yerde ikinci bir olay yaşandı. Oyun oynayan Ahmet Şahin (15), vagonların üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan çocuğun çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Şahin ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Ahmet Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, vatandaşlar güvenlik önlemi almayan yetkililere tepki gösterdi.