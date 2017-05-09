SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Vagner: 'Gol kralı olabilirim'
09.05.2017 19:40:40

Vagner: 'Gol kralı olabilirim'

Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında 18 golle ilk sıraya yerleşen Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, 'Attığım 2 gol beni gol kra

Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında 18 golle ilk sıraya yerleşen Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, "Attığım 2 gol beni gol krallığında lider konuma getirdi ama bunun ötesinde takım olarak galip geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yaptığını idmanla başladı. Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic, gözetiminde futbolcuların ısınma koşuyla başlayan antrenman top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise turuncu-yeşilli ekip, serbest top çalışmasıyla tamamladı. İdmana futbolcular eksiksiz katıldı.

"GOL KRALLIĞINDA BİRİNCİ OLABİLİRİM"

İdmanda konuşan Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, gol krallığında 18 golle ilk sıraya yükselmesinde en büyük katkının takım arkadaşları olduğunu söyledi. Takım olarak çok çalıştıklarını belirten Vagner Love, "Atiker Konyaspor maçını kazandığımız için çok mutluyum. Attığım 2 gol beni gol krallığında lider konuma getirdi ama bunun ötesinde takım olarak galip geldiğimiz için çok mutluyum. Gol krallığında şu an lider konuma geldim ama bunda takım arkadaşlarımın da etkisi büyük. Gerçekten buradan onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bireysel olarak da takım olarak da çok yoğun çalışıyoruz. Çalıştığımız sürece goller atmaya devam edeceğiz. Umarım ben de bireysel anlamda gollere devam edip gol krallığında birinci olabilirim" dedi.

'NASIL BAŞLADIĞIN DEĞİL, NASIL BİTİRDİĞİN ÖNEMLİDİR'

Bir gazetecinin 'Ligin ilk 8 haftasında gol atmamıştınız. İçinde bir endişe oldu mu?' sorusu üzerine Vagner Love, "Tabii bu tarz durumlar futbolun içerisinde var ama benim menajerliğimi yapan babamın söylediği bir laf vardır. Bunu futbolda hiçbir zaman unutmam. 'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir'. Belki iyi başlayamadık ama şu anki fotoğraf itibariyle iyi bitireceğiz gibi gözüküyor. Umarım bu şekilde devam eder ama ilk hafta atamadığım goller futbolun içerisinde her zaman var. Çok çalışıyorum. Şimdi antrenman sahasına en son geldim. Bundan önce içeride ekstra çalışmalar yaptım. Allah da görüyor" diye konuştu.

"ADAPTASYON SÜRESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

'Türkiye'de futbol oynadığınız için mutlu musunuz?' sorusu üzerine ise Vagner Love, "Türkiye'ye geldikten sonra lige, takım arkadaşlarıma ve mevcut kültüre adapte olana kadar belli süre geçiyor. Hatta devre arası gelen arkadaşlarımıza alışana kadar bile belli bir adaptasyon süresine ihtiyacımız var. Şu an onu atlatmış durumdayım. Gerçekten çok iyi hissediyorum ve burada çok mutluyum" şeklinde konuştu.

(Erdal Anak /İHA)
    YORUM YAZ
Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün
Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün
Galatasaray Kulübü'nde Sportif AŞ Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.
09.05.2017 20:48:24
Şırnak kırsalındaki 4 bölgede operasyon
Şırnak kırsalındaki 4 bölgede operasyon
Türk Silahlı Kuvvetlerince PKK’ya yönelik Şırnak’taki 4 ayrı bölgede yürütülen operasyonlar sürüyor.
09.05.2017 20:18:25
Devlet Bahçeli'den 'İbrahim Erkal' açıklaması
Devlet Bahçeli'den 'İbrahim Erkal' açıklaması
Bahçeli, 'Dokunaklı sesi, sade hayatı ve milli duruşuyla gönüllere taht kurmuş değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum.' dedi.
09.05.2017 19:53:24
Talisca, PFDK'ya sevk edildi
Talisca, PFDK'ya sevk edildi
Talisca, rakip takım futbolcusuna yönelik parmağı ile yapmış olduğu hareket nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
09.05.2017 19:23:19
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü akşam saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
09.05.2017 19:02:07
Rize'de 40 evin çatısı uçtu
Rize'de 40 evin çatısı uçtu
Rize'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 475 ev zarar gördü.
09.05.2017 18:23:59
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'in kuzeyindeki Vanuatu'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09.05.2017 17:30:03
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
'Cumhurbaşkanı yardımcıları 1-3 arasında değişecek'
'Cumhurbaşkanı yardımcıları 1-3 arasında değişecek'
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları