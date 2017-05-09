10.05.2017 13:03:45

Vaer'den tahliye edilen 9'uncu kafile yola çıktı

Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatması altında olan Vaer'den ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 9'uncu kafile Suriye'nin Cerablus şehrine gitmek üzere yola çıktı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatması altında olan Vaer'den ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 9'uncu kafile Suriye'nin Cerablus şehrine gitmek üzere yola çıktı.Vaer'den yola çıkan 2 bin 500 kişilik 650 aileden oluşan dokuzuncu konvoy, 60 adet otobüs içerisinde Suriye'nin Cerablus şehrine gidecek. Rejim güçlerinin uzun süren saldırı ve kuşatması altında olan Vaer'den şu ana kadar yaklaşık 17 bin 866 kişinin tahliye olduğu açıklandı. 32 bin kişinin ise geride kaldığı belirtildi. Tahliyelerin devam etmesi planlanıyor.