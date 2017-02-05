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Uzunluğu 1706 metre: Avrupa'da değil Antalya'da
05.02.2017 16:15:51

Uzunluğu 1706 metre: Avrupa'da değil Antalya'da

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tünektepe Teleferik, 'Ayaklarınız yerden kesilecek' sloganıyla açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tünektepe Teleferik, 'Ayaklarınız yerden kesilecek' sloganıyla açıldı. 12 Şubat'a kadar ücretsiz hizmet verecek teleferiğin ücreti ise bir kişi 15 TL, iki kişi 20 TL olarak belirlendi.

Antalya'nın vizyon projelerinden olan Sarısu-Tünektepe teleferik projesi tamamlandı. Sarısu'dan 605 rakımlı Tünektepe'ye saatte 36 kabiniyle 1200 kişi taşıma kapasitesi bulunan teleferik Antalyalıların hizmetine açıldı. 1706 metre uzunluğundaki teleferikle Tünektepe'nin eşsiz manzarasına ulaşmak isteyenler için teleferik 12 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. 12 Şubat'taki Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi, açılışının ardından ücretler, bir kişi 15, iki kişi 20 TL olarak belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Tünektepe Sosyal Tesisinde düzenlendiği basın toplantısında, Tünektepe Teleferik hakkında bilgiler verdi. Türel, Antalya'ya hayal projeleri kazandırdıklarını belirterek, bu eserlerin altında tüm vatandaşların imzasının olduğunu söyledi.

"ALDIĞIMIZDA YÜZDE 5'İ YAPILMIŞTI"

Antalya'nın 21 bin kilometrekaresinin her köşesine farklı hizmetler götürdüklerinin altını çizen Türel, "Hayal projeler gerçekleşiyor. 1970 yıllarda Tünektepe projesi gündeme gelmişti. 1986 yılında döner gazino ve turistik tesisle sözleşme yapılıyor. O dönemde teleferik sözleşmesi yapılıyor. Bu proje bizim dönemimizde gerçekleşti. 2012 ve 2013 yıllarında teleferikin ihalesi yapılıyor. 5 senelik aradan sonra 2014 yılında Özel idareden , Büyükşehir olarak ihaleyi devraldık. Burayı aldığımızda projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 5'ti. İkinci dönemimizde bu inşaat çalışmaları devam etti. Yüklenici firma mali sıkıntı içine girmesi nedeniyle ihale fesih oldu. İkinci ihalede ise projeyi noktaladık" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN UCUZU"

Tünektepe Teleferik'in Türkiye'de diğer teleferik projelerine göre çok düşük bir maliyetle hayata geçirdiklerini kaydeden Türel, "Bizim teleferiğimiz yaklaşık 1706 metre uzunluğunda, 3 bin 604 metre kablo uzunluğu var. 36 kabini var. Hepsi 8 kişi kapasiteli. Saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. 9 dakikalık süre içinde 605 rakıma Tünektepe'ye ulaşılabiliyor. Bugün itibariyle deneme sürüşleri tamamlandı. Antalyalıların hizmetine açılıyor. Resmi açılışı önümüzdeki hafta Başbakanımızın katılımıyla olacak. O açılışa kadar Antalyalıları ücretsiz taşıyacağız. Açılışın ardından ücretli olacak. Bir kişi 15 TL, 2 kişi 20 TL olarak düzenlendi. Türkiye'nin en ucuz teleferik taşıma ücretidir. 260 bin peyzaj, toplam bütçe 14 milyon 694 bin 818 TL oldu. Oldukça ekonomik bir rakama gerçekleşti" diye konuştu.

"HAVA YOLLARI YAPTI DERLER"

Türel şöyle konuştu:

"Köprülü kavşak yaptığım zaman 'Karayolları yaptı' diyenler bu hizmete de hava yolları yaptı diye bir yaklaşım ile karşı karşıya kalabilirim. Önemli olan bu hizmetlerin bizim dönemimizde gerçekleşmesidir.

Türel, teleferiğin işletmesinin ANET A.Ş tarafından yapılacağını kaydetti.

Türel ve beraberindekiler toplantının ardından Teleferik istasyonunda incelemelerde bulundu. Menderes Türel, teleferikle Tünektepe'ye çıkan ailelerle sohbet edip, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Türel, programını Tünektepe'den teleferikle inerek tamamladı.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu / İHA)

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