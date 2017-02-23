23.02.2017 17:44:58

Uzun ve Karaveli, hastane yeri için arazi gezdi

Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Gökgöl Mağarası mevkisindeki 186 dönümlük araziyi inceledi. Başkanlar, hastane binası için yer arayışına girmek yerine bölgenin hastane için biçilmiş kaftan olduğunu söylediler.

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Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Gökgöl Mağarası mevkisindeki 186 dönümlük araziyi inceledi. Başkanlar, hastane binası için yer arayışına girmek yerine bölgenin hastane için biçilmiş kaftan olduğunu söylediler.Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ile birlikte Gökgöl Mağarası mevkisindeki araziyi inceledi. Arazinin hastane binası için biçilmiş kaftan olduğuna dikkat çeken Başkan Hüseyin Uzun, bölgenin kent merkezine uzaklığının da 4 kilometre olduğunu ifade etti. Tüneller ile birlikte bölgeye ulaşımın daha da kolaylaşacağını da dile getiren Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, "Burası Elvanpazarcık Gökgöl Maağarası mevkii olarak tabir ettiğimiz mevki. Zonguldak'a 4 kilometre mesafededir. Tünel çalışmaları da bittikten sonra yaklaşık 3 kilometre mesafede olacaktır. Burası daha önce stadyum olarak gündeme gelmiş, gerekli projeleri yapılmıştı. Koordinatları alınmıştı, ölçümde bu arazinin tamamının 186 dönüm olarak tespit edilmişti. Bu günlerde de hastane yeriyle ilgili sürekli konuşuluyor. Gündeme getiriliyor. Zonguldak'ta arsa üretmenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Zonguldak'ın bu yöne açılması gerektiği ve hastane yapımı için de en uygun yer olarak buranın olduğunu biz düşünüyoruz. Bununla ilgili kamuoyunda değişik bilgi kirlilikleri var. Elvanpazarcık'ın 21 kilometre olduğu ve hastane yapılamayacağı söyleniyor. Ama burası 4 kilometre mesafededir. Bu bölgenin dolgu olduğu söyleniyor. Biz futbol sahası olarak düşündük ve üzerine ince bir örtü sererek bu hale getirdik. Bir de buranın ormanlık arazi ve ormanda büyük ağaçların olduğu söyleniyor. Burası tarlaydı. Orman vasfını kaybetmiş, değişik ağaç türleri çalılık maki konumundadır. Hastane değişik illerde hep şehir dışındadır. Zonguldak'ta Tıp Fakültesi Hastanesi şehir dışında. Düzce'de de bunun bir örneği var. Artık Zonguldak'ı sıkıştırmanın bir anlamı yok. Şu anda mevcut olunan yerde hem stadyum hem hastane alt yapısı kaldırmaz. Ankara karayolu üzerinde olan bu mevkiye hastanenin gelmesi Zonguldak'ın bu yönde genişlemesini mümkün kılacak. Yapılan projelerde Zonguldak'ın İstanbul girişi kentsel dönüşüm haline geldi. Gözde bir konuma ulaştı. Burada da böyle bir hastanenin yapılmasıyla Asma girişi ve Zonguldak'ın Ankara girişi kentsel dönüşüm ile güzel bir görünüm kazanacak" diye konuştu."Hastane yeri için biçilmiş kaftan"Kentin iç içe geçmiş yapıları nedeniyle adeta sıkıştığını belirten Başkan Hüseyin Uzun, " Dışarıdan gelenler Asma'nın konumunu gördükleri zaman Zonguldak'a ne zaman varacağız diyorlar. Böyle bir konumdan sonra hem TOKİ'nin başlaması hem de burada bir hastanenin başlaması Zonguldak'ın Ankara girişini de düzenlemiş olacak. Kentsel dönüşüm şekline getirilmiş olacak. Ben özellikle buranın tanıtımında medyaya büyük iş düştüğünü tahmin ediyorum. Zonguldak'ta sıkışan bir yapı olmaz. Zonguldak'ta buralara doğru gelişir. Buranın gelişmesi demek Karaman ve Beycuma'nın gelişmesi demektir. Sıkışık bir ortamdan daha ferah bir konuma gelir. Daha önce 69 ambarlarında bir yer seçildi. Oranın hastane ile ilgili oksijeninin az olduğu söylendi. Burası yeterince havadar. Burası hastane yeri için biçilmiş kaftan diye düşünüyoruz. Ben İl Genel Meclisi Başkanıma, Merkez İlçe arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Burada daha önce stadyumla ilgili önceki valimiz Erol Ayyıldız bir inceleme yapmıştı. Buranın çok güzel bir yer olduğunu stadyum yerine değişik kamu binalarının da olabileceğini söylemişti. Hastane gündemde olsaydı hastane yeri olarak da düşünülebilirdi" dedi."Arayış içine girmemize gerek yok"İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ise "Biz de dün il genel meclisi üyelerimizle beraber komisyon çalışmamızın neticesinde buraya bir ziyarette bulunduk. Başkanım da genel anlamda herşeyden bahsetti. Biz de buraya şu gözle bakıyoruz, hakikaten şehir hastanesinin yapılacağı en güzel yer. Bize göre de burası. Bu gün baktığımızda Çaycuma, Gökçebey, Devrek istikametinden gelen yolun hemen şehir karmaşasına girmeden ana güzergah üzerindedir. Mithatpaşa Tüneli açıldıktan sonra Kilimli istikametinden gelecek olan vatandaşlarımız için de çok kolaylık. Şu aralar konuşulan İhsaniye'den girecek Çaydamar'dan çıkacak olan çevre yolu ile de Kozlu'yu rahatlatacak durumda. Hem de ben buranın Elvanpazarcık ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. Şu anda Ankara karayoluna 150 metre mesafedeyiz. Hemen karayoluna bitişik bir hastane olacak. Biz İl Genel Meclisi olarak CHP grubundaki arkadaşlarla da bunun değerlendirmesini yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yapacağız. Bize göre de şehir hastanesi bakımından en güzel nokta burası. Bizim çok bir arayış içerisine girmemize gerek yok. Doğanın içerisinde insanların da tedavilerini daha doğal bir ortamda görmeleri için uygun bir yer" şeklinde konuştu.