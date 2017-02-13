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Üzülmez Kültür Vadisi Projesi katalog çalışmasıyla başlayacak
13.02.2017 15:31:12

Üzülmez Kültür Vadisi Projesi katalog çalışmasıyla başlayacak

Zonguldak Valisi Ali Kaban, Zonguldak'ın kömürle var olduğuna dikkat çekerek, 'Geçmişindeki o parlak geçmişine yönelik bu kere daha keyifli, daha insan ilişkilerinin sıcak sıcak yaşanacağı turizm ve sanat üzerinde yaşamasını temin etmek üzere bir çalışma başlattık' dedi.

Zonguldak Valisi Ali Kaban, Zonguldak'ın kömürle var olduğuna dikkat çekerek, "Geçmişindeki o parlak geçmişine yönelik bu kere daha keyifli, daha insan ilişkilerinin sıcak sıcak yaşanacağı turizm ve sanat üzerinde yaşamasını temin etmek üzere bir çalışma başlattık" dedi.

Zonguldak Valisi Ali Kaban, Üzülmez Kültür Vadisi Projesi'nin paydaşlarıyla birlikte makamında basın toplantısı düzenledi. 20. Yüzyılda kömürün getirdiği avantaj ve değerlerin 21. Yüzyılda turizm ve sanatla karşılanacağının altını çizen Zonguldak Valisi Ali Kaban, projedeki çalışmaları aktardı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin de bölgeye taşınacağını aktaran Vali Ali Kaban, şöyle devam etti:

"Geçen ay içerisinde Üzülmez Kültür Vadisi Projemizin ilk toplantısını yapmıştık. Şu anda bu konu çalışılmaya devam ediyor. Özellikle koruma altına alınması gereken yerlerin özellikle koruma altına alınması, oradaki belli bir arazi büyüklüğünün bu işe tahsis edilmesi için alt yapının hazırlanması konusunda arkadaşlar çalışmaya devam ediyorlar. Tabi bütün mücadelemiz Zonguldak'ın 21. Yüzyılda nasıl 20. Yüzyılı kömürle ve kömürün getirdiği avantajlarla karşılamışsa, 21. Yüzyılın değerleriyle de özellikle de turizm ve sanatla karşılamasıdır. Geçmişindeki o parlak geçmişine yönelik bu kere daha keyifli, daha insan ilişkilerinin sıcak sıcak yaşanacağı turizm ve sanat üzerinde yaşamasını temin etmek üzere bir çalışma başlattık. Üzülmez Kültür Vadisi Projesi de bunun önemli ayağını oluşturuyor. Bir diğer açıdan baktığımızda da bunların kültür vadisinin çalışması bir taraftan yürürken aynı zamanda AKM'yi de oraya taşıyacağız. Orada ciddi manada bir kültür merkezi çalışmamız da olacak. Bunun Zonguldak'ın en önemli tarihi birikimi olan endüstriyel miras anlamında en önemli birikimi olan kömür üzerinden okuma hususunda ve kömür bugüne kalmış olan geriye kalmış bakir olan bizim korumamız gereken değerleri üzerinden çalışmayı sürdüreceğiz. Ama tabii bir başka açıdan da bunun özellikle avantaj sağlamak istiyorsak sanatla da bu turizm hususunun güçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle vadi ve yeşilin bu kadar güzel oluştuğu bir kente sanatla yapılacak katkı turizmi hakikaten coşturacaktır. Bununla ilgili bir taraftan BAKKA üzerinden bir süredir yürüttüğümüz özellikle Zonguldak yemeklerinin tescil edilmesi, yeniden sürdürülebilir bir şekilde lokantalarda restoranlarda servis yapılabilmesi ve mevcut lokantalarımızın bir anlamda tanıtımı olacak, onların değerlemesini sağlayacak çalışmanın son aşamasına geldik. Bunları kitap halinde yayınlayıp, bolca dağıtmayı düşünüyoruz ki Zonguldak'ın bu manada ciddi bir kültürünün olduğunun görülmesini istiyoruz."

"El yapımı üzerine hiçbir destek yok"

Zonguldak'ın derin endüstriyel mirasına dikkat çeken Vali Ali Kaban, şehrin sanatçılarının da güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Kaban, "Maalesef Zonguldak'ta el yapımı üzerine hiçbir destek yok. Şöyle ben de baktık hakikaten yok. Hâlbuki çok sayıda sanatçımız var. Maalesef kıyıda köşede kalmış, kendini ifade fırsatı verilmemiş, bu kadar derin bir endüstriyel mirası olan bir kentin sanatçılarının bu anlamda güçlü olması gerekiyor. Ama biz bunu bir şekilde desteklemezsek bu sanatın ortaya çıkma şansı yok. İşte onun için Üzülmez Vadisi projesinin ilk adımını oluşturmak üzere bir katalog çalışması yapmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu günde onun için toplandık. Oradan başlıyoruz" dedi.
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