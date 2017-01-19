19.01.2017 13:47:55

Uzmanlardan velilere karne uyarısı

Medicana Konya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmancı, velileri karne konusunda uyararak, fiziksel veya ruhsal şiddetin öğrenciye yapıcı bir şey katmayacağını söyledi.

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Medicana Konya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmancı, velileri karne konusunda uyararak, fiziksel veya ruhsal şiddetin öğrenciye yapıcı bir şey katmayacağını söyledi.2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatiline girecek olan milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı.Medicana Konya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmancı, yaklaşan karne günü öncesi velileri uyararak, "Çocukların karneleri bir facia durumuna dönüşmesin. Neden? Çünkü çocuklarımız bir zeka göstergesi değildir. Sadece dönemlik bir gösterge, gelecek belirleyicisi de değil. Dolayısıyla özellikle başarısız karne getirecek çocuklarda sıkıntı halini arttırmamak da gerekiyor. Kıyaslamak, azarlamak, fiziksel veya herhangi bir ruhsat şiddette bulundurmak çocukların durumunda herhangi bir katkı sağlamayacak. Daha önemlisi ne yapmak gerekiyor veya neden bu şekilde oluştu? Bunu araştırmak lazım. Çocuğun herhangi bir dikkat sorunu mu var, bir öğrenme bir güçlüğü mü var ya da okula uyumla ilgili bir sorunu mu var? Bunlar mutlaka değerlendirilmeli. Eğer öyle bir süreç varsa mutlaka bir uzmandan destek alınmalı" dedi."Kesinlikle fiziksel ve ya ruhsal şiddet yapıcı bir şey katmayacak"Aileleri şiddet kaçınmaları gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Harmancı, "Öğrenci ders çalışmayı sevmiyor ya da sorumluluk almada bir problem var ya da okulla bir sorun yaşıyorsa mutlaka bunlar araştırılmalı. Bu araştırmada çocuk sürece mutlaka dahil edilmeli. Neden? Çünkü sorunu yaşayan o... Aile de çocuğunu okulda hissettirmeli ki yani ona 'Sen değerlisin, durumun değerli, hadi bunu birlikte çözelim' demeli. Ama kesinlikle fiziksel veya ruhsal şiddet yapıcı bir şey katmayacak. Bilakis durumu daha da kötüleyecek. O yüzden önemli olan çocuklarımız. Bir dönem kötü geldi, iki dönem kötü geldi bunların telafisi vardır ama yıkılan güvenin veya size gelişecek tepkinin yapımı daha zor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Karnesi iyi olan çocukları da ödüllendirelim mutlaka ama ödülü sadece maddi bir değeri olan bir şey olarak algılamayalım. En güzel ödül onu tebrik etmektir veya öz güven duygusunu tetikleyecek şeyler yapmak gerekir. Bu konuda mutlaka dikkatli olmak lazım" şeklinde konuştu.Yarıyıl tatilinin ders kampı olarak değerlendirilmemesini de isteyen Yrd. Doç. Dr. Harmancı, "Tatil hiçbir şekilde yoğun çalışma kampına çevrilmemeli yani eksikler giderilmeli. Kopmaması için okumalar tekrarlar olabilir ama yoğun kamp olmamalı. Çocuk dinlensin ve mümkünse ona sonrasında da kazandırabileceği hobiler olabilir. Müzikle uğraşmak, sporla uğraşmak, bir takım el sanatlarıyla uğraşmak veya ilgilendiği bir alana yönlendirmek çocuklarda daha yapıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.