08.02.2017 12:47:13

Uzmanlardan 'sigarayı bırakın' çağrısı

Uzmanlar, sigaranın 70'e yakın zehirli madde bulundurduğunu belirterek medikal tedavilerden akupunktura kadar birçok tedaviyle artık sigaranın bırakılmasının mümkün hale geldiğini belirterek, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

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Uzmanlar, sigaranın 70'e yakın zehirli madde bulundurduğunu belirterek medikal tedavilerden akupunktura kadar birçok tedaviyle artık sigaranın bırakılmasının mümkün hale geldiğini belirterek, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Medicana Konya Hastanesi Başhekimi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Özkan, sigaranın akciğer kanserinde önemli risk faktörü olduğunu ve 70'e yakın zehirli madde bulundurduğunu belirterek, "Sigaradaki zehirli maddeler sadece akciğer kanserine değil gırtlak kanseri gibi vücudun birçok organlarında çeşitli kanserlere neden olabilmektedir. Sigara içenlerin yaklaşık yüzde 80'inde akciğer kanseri görülmekte olup, kadınlardaki sigara kullanımının artışı nedeniyle de kanser oranlarında yükselme mevcuttur" dedi."Sigarayı bırakmak için çeşitli tedaviler mevcut"Sigarayı bırakmakla alakalı çeşitli tedavi yöntemlerinin mevcut olduğunu söyleyen Özkan, "Medikal tedavilerden akupunktura kadar birçok tedaviyle artık sigaranın bırakılması mümkün hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay gibi çeşitli kurumlar da sigara bırakmayla ilgili vatandaşlara destek vermekte. İlaç ya da terapi olarak çeşitli desteklerle sigaranın bırakılmasına önayak olmuşlardır. Tabii bu tür girişimler her zaman tarafımızca desteklenmektedir. Hastanemizde göğüs hastalıkları uzmanı, sigara bırakmayla ilgili ilaç tedavisi yapmakta olup bunun yanında 'mora terapi' dediğimiz, çeşitli tedavilerle vatandaşlara sigarayı bıraktırma konusunda hizmet vermekteyiz. Mora tedavide herhangi bir ilaç kullanımı bulunmamakta. Belirli aralıklarla seanslara katılıp fizyolojik olarak tedavi edilerek sigara istekleri ortadan kaldırılmaktadır. Sigarayı bırakmak için başvuran hastalarımızın bu tedaviler sonrasındaki geri dönüşleri olumludur. Birçok hastamız sigarayı artık kullanmamaktadır. Göğüs cerrahisi uzmanı olarak herkesi 9 Şubat'ta sigarayı bırakmaya davet ediyorum" diye konuştu.