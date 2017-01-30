SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Uzmandan 'Boy kısalığında gecikmeyin' uyarısı
30.01.2017 10:09:31

Uzmandan 'Boy kısalığında gecikmeyin' uyarısı

Çocuk Endokrin Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdem Durmaz, boy kısalıklarının önemli bir bölümünün ailesel ve yapısal olduğunu belirterek, 'Az bir kısmı da hormonlardan kaynaklanır. Anne veya baba çok kısa boyluysa çocuğunda çok kısa olması her zaman normal bir durum değildir' dedi. Dr. Durmaz, kısa boylu çocukların ailesi tarafından erken tanınıp doktora götürülmesi durumunda tedaviyle boyunun uzayabileceğini söyledi.

Çocuk Endokrin Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdem Durmaz, boy kısalıklarının önemli bir bölümünün ailesel ve yapısal olduğunu belirterek, "Az bir kısmı da hormonlardan kaynaklanır. Anne veya baba çok kısa boyluysa çocuğunda çok kısa olması her zaman normal bir durum değildir" dedi. Dr. Durmaz, kısa boylu çocukların ailesi tarafından erken tanınıp doktora götürülmesi durumunda tedaviyle boyunun uzayabileceğini söyledi.

Anne veya babası kısa boylu olan çocukların da kısa boylu olmasının genelde beklenen bir sonuç olduğunu ama her zaman normal olmadığını söyleyen Çocuk Endokrin Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdem Durmaz, "Bizler çocukların büyüme oranlarına ilişkin bir grafik çıkartıyoruz. Bu grafiklerde 3-97 persentive (yüzde) aralığını normal olarak tanımlıyoruz. Grafikteki bu ölçü 3'ün altına indiğinde boy kısalığı var diyoruz. Anne veya baba çok kısa boyluysa çocuğunda çok kısa olması her zaman normal bir durum değildir. Belki ebeveynlerden birinde veya ikisinde de gizli kalmış bir hormon eksikliği olabilir. Bu eksiklik genetik olarak çocuğa geçmiş olabilir" diye konuştu.

Çocuğun boyunun kısa veya uzun olmasının yanı sıra büyüme hızının da önemli olduğunu açıklayan Durmaz, "Çocuğun boyunun uzama hızı da göz önünde bulundurulmalı. Bir çocuğun boyu son 1-2 yıldır uzamıyorsa bu gelişimde bir problem olduğunu gösterir. Uzama hızı azalmış çocukların da doktor tarafından kontrol edilmesi gerekir" dedi.

Doç. Dr. Durmaz, boyu kısa olan çocukların tedavisinde balık yağı ve vitaminlerin her zaman yeterli olmadığını söyledi. Dr. Durmaz ailelere, "Bu takviyeleri alan çocuklarınızda 3-6 ayda boy uzaması olmazsa mutlaka uzman bir doktora başvurun" uyarısında bulundu. Çocuklarda olması gereken boy uzunluğunun yaşa, cinsiyete ve popülasyona göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Durmaz, "Çocukları boyunun uzaması için dışarıdan ek takviye gıdalar veriliyor. Bunlardan en yaygın olanı ise balık yağlarıdır. Balık yağlarında bulunan Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinin birçok alanda faydalı özellikleri bulunuyor. Özellikle sinir sistemine olumlu etkileri var. Son yıllarda da kemik yapısını geliştirdiği ortaya kondu. Lakin kısa boylu çocukta bir büyüme hormonu veya tiroit hormonu eksikliği varsa sadece balık yağı bu sorunlara çözüm değildir" dedi.

"Balık yağının faydası olmuyorsa bırakılmalıdır"

Balık yağı kullanılmasına rağmen ilk 3-6 ay içerisinde sonuç alınmamışsa bir hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Durmaz, "Balık yağ kullanmasına rağmen 3-6 ayda sonuç alınmamışsa, boy uzaması için daha fazla balık yağı kullanılmasını önermiyoruz. Balık yağının bir faydası olmuyorsa bırakılmalıdır. Balıkyağı mucize bir ilaç değildir. Yaşına göre belirgin boy kısalığı olan ki biz buna çizelgede yüzde 3'ün altı diyoruz herkesin en az bir kere çocuk endokrin uzmanı tarafından ileri tahlillerinin yapılmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Kemikler kapanmadan tedavi edilmeli"

14-16 yaş aralığında çoğu çocuğun kemiklerinin kapanmaya başladığını ve uzamanın durduğunu söyleyen Durmaz, geç kalınmadan tedaviye başlanması gerektiğini belirtti. Durmaz, "Büyük çocuklarda, belli bir yaştan sonra kemikleri kapanıyor ve daha fazla uzamıyor. Genellikle kızlar adet gördükten 2-3 yıl sonra erkeklerde 15-16 yaşından sonra büyüme hızları çok azalır veya durur. Eğer hormonal eksiklik varsa kemikler kapanmadan tedaviye başlamak gerekiyor" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Ekonomik güven endeksinde düşüş
Ekonomik güven endeksinde düşüş
Ekonomik güven endeksi 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında azaldı.
30.01.2017 10:16:07
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi: 47 ölü
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi: 47 ölü
Madagaskar'da yasak olmasına rağmen dorsesinde yolcu taşıyan tır nehre uçtu, kazada en az 47 kişi hayatını kaybetti.
30.01.2017 10:10:21
12 ilde FETÖ operasyonu
12 ilde FETÖ operasyonu
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 ilde FETÖ'ye operasyon düzenledi.
30.01.2017 09:55:21
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29 derece ile Ağrı'da kaydedildi.
30.01.2017 09:45:28
Marmaris’te trafik kazası
Marmaris’te trafik kazası
Muğla’nın Marmaris ilçesinde motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
30.01.2017 09:36:37
E’5’te makas atıp zincirleme kazaya neden oldu
E’5’te makas atıp zincirleme kazaya neden oldu
Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda makas atan bir sürücü, zincirleme trafik kazasına neden oldu.
30.01.2017 09:35:31
Starbucks'tan Trump'a karşı mülteci hamlesi
Starbucks'tan Trump'a karşı mülteci hamlesi
ABD'li kahve devi Starbucks, Başkan Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararının ardından faaliyet gösterdikleri 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini açıkladı
30.01.2017 09:26:57
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
İran, Kürtlere karşı savaşa hazırlanıyor
İran, Kürtlere karşı savaşa hazırlanıyor
Yunanistan’dan Kardak açıklaması
Yunanistan’dan Kardak açıklaması
Trump'ın göçmen kararı askıya alındı
Trump'ın göçmen kararı askıya alındı
Işık: Yunanistan bu kararını gözden geçirmezse...
Işık: Yunanistan bu kararını gözden geçirmezse...
Rusya'nın Ortadoğu politikası: İdeolojiden pragmatizme
Rusya'nın Ortadoğu politikası: İdeolojiden pragmatizme
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
81 ilin anayasası hazırlanacak
81 ilin anayasası hazırlanacak
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Erdoğan ve Yıldırım referandum tarihinde anlaştı'
'Erdoğan ve Yıldırım referandum tarihinde anlaştı'
101 bin 612 iş yeri kapandı
101 bin 612 iş yeri kapandı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Suriye politikasının İran'a maliyeti
Suriye politikasının İran'a maliyeti
Günlük ekmek israfı artıyor
Günlük ekmek israfı artıyor
Trump'a kendi seçmenleri de isyan etti!
Trump'a kendi seçmenleri de isyan etti!
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
Kılıçdaroğlu: Trump'ın kararı ortak kazanımlara aykırı
Kılıçdaroğlu: Trump'ın kararı ortak kazanımlara aykırı
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları