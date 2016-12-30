30.12.2016 12:33:21

Uzman Dr. Karabulut kariyer gününde öğrencilerle buluştu

Malatya Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Karabulut Yeni Hamle Lisesi öğrencileri ile kariyer günün de bir araya geldi.

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Malatya Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Karabulut Yeni Hamle Lisesi öğrencileri ile kariyer günün de bir araya geldi.Dr. Karabulut yaklaşık 1 saat süren söyleşide tecrübelerini paylaştığı öğrencilere meslek ve okul seçiminde dikkatli olmaları uyarısında bulundu.Kendi öğrencilik yıllarında da örnekler veren Karabulut, öğrencilere daima hedeflerini yüksek tutmalarını gerektiğini ifade etti. Karabulut konuşmasında ' İnanarak çalışırsanız hedefinize daha çabuk ulaşırsınız' diyerek öğrencilere başarılı olma yolunda öğütlerde bulundu.