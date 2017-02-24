25.02.2017 09:07:57

Uzm Dr. Çelen: 'Bel fıtığı aniden oluşmaz'

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Çelen, bel fıtığının aniden oluşmadığını, ama aniden belirdiğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Çelen, bel fıtığının aniden oluşmadığını, ama aniden belirdiğini söyledi.Bursa Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali'nde Yıldırımlı kadınlarla bir araya gelen Özel Hayat Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Çelen, bel ve boyun fıtığı konusunda bilgi verdi. Bel fıtığının efsanevi bir hastalık olduğunu ve beli ağrıyan herkesin 'acaba bende bel fıtığı mı var?' sorusuyla hastaneye geldiğini belirten Uzm. Dr. Çelen, "Fıtık bir anda ortaya çıkan bir şey değildir. Yavaş yavaş içeriden işiyor. Siz onun farkında olmuyorsunuz. Bir gün bir şey yaptığınızda aniden sinire temasla beraber kendini ortaya çıkarıyor. O yüzden bel fıtığı ani oluşmaz, ama aniden belirir. Bir bel fıtığının oluşması yaklaşık 4 seneyi bulur. Bunun sonucunda yerden kağıt bile alırken, fıtık olduğunuzu düşünürsünüz. Bu çok klasiktir. Esasında kağıdı aldığınız için değil, fıtığın sinire baskı yaparak oradaki bütün kasları kilitlemesinden meydana gelir. Uyarı, kasları çalıştırmaya değil, hareket ettirmemeye yönelik ayarlanmaktadır" şeklinde konuştu.Hamallarda hemen hemen hiç fıtık görülmemesine işaret eden Dr. Hüseyin Çelen, "Madem ağır kaldırmak bu kadar büyük bir unsur, neden o iş grubunda görülmüyor? Demek ki ağır kaldırmanın da tekniği bulunmaktadır. Ağır kaldırırken, mutlaka dizleri bükerek gücü belden değil dizden almak gerekiyor. Daha çok yandan ağır kaldırmak ağırlıkla dönmek ciddi risktir" dedi.Omurlar arasında adeta süspansiyon vazifesi gören disklerin fıtıklaşmasına sebep olacak unsurların başında üstlerine binen yük geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Çelen, "Ağır cisim kaldırmayın, çekmeyin, itmeyin. Taşıyacağınız yükleri her iki elinize eşit bölün. Omuz seviyesinin yukarısına doğru ağırlık kaldırmayın. Bu işleri yapmak zorunda kalırsanız da, yerden yük kaldırırken mutlaka dizler kırılarak çömelmeli, yük sonra kaldırılmalıdır. Omuz üzerine yük kaldırılırken (çamaşır asma, dolap içi yerleştirme, perde asma gibi) dikkat edilmeli, varsa merdiven-tabure gibi bir yükseklik üzerinden bu işler yapılmalı, yukarı doğru uzanılmamalıdır. Yataktan kalkarken aniden bele yük bindirerek değil, önce yan dönüp dirseklerden destek alınarak doğrulmalıdır. Ayakkabı çökerek giyilmelidir" diye konuştu.