07.05.2017 15:34:27

Üzerine yıldırım düşen şehit er son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevi sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Er Ümit Çelik, Kırıkkale'de toprağa verildi.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevi sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Er Ümit Çelik, Kırıkkale'de toprağa verildi.Şırnak'ın Silopi ilçesinde üzerine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Er Ümit Çelik'in cenazesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak Kırıkkale'ye getirildi. Son kez baba ocağına getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından Nur Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehidin babası Mevlüt Çelik, üst düzey askeri ve polis yetkilileri ile binlerce vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehitlikte toprağa verildi.