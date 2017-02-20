20.02.2017 14:20:42

Üzerine iki buçuk ton demir düşen işçi öldü

Eskişehir'de üzerine iki buçuk ton demir düşen işçi hayatını kaybetti.

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Eskişehir'de üzerine iki buçuk ton demir düşen işçi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesinde yapımı süren Şehir Hastanesinde işçi olarak çalışan Ali Torun'un (29) üzerine vinçten kurtulan iki buçuk ton demir düştü. Torun, kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Adıyaman'a götürüldüğü öğrenildi.