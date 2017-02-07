07.02.2017 13:53:17

Üzerine demir profil düşen işçi öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde üzerine demir profil devrilen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde üzerine demir profil devrilen inşaat işçisi hayatını kaybetti.Olay, saat 09.00 civarlarında Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal enerji tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste teşeron firmada inşaat işinde çalışan Ufuk Çerdik'in üzerine demir profil devrildi. Olay yerine gelen ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Çerdik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çerdik'in cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.