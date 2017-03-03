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'Uzaktan satışlarda yüzde 90 sorun yaşanıyor'
03.03.2017 11:05:52

'Uzaktan satışlarda yüzde 90 sorun yaşanıyor'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin:- 'Vatandaşlara uzaktan yapılan satışların neredeyse yüzde 90'ında sorun yaşanıyor. Vatandaşların böyle durumlarda uyanık olması gerekiyor'- 'Ücreti kargoya ödeyen tüketici, bedel iadesini kargo şirketlerinden talep edecek. Ücretin kargoya ödendiğini gösteren belgenin hakem heyetlerine sunulması yeterlidir'

HİKMET FARUK BAŞER - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uzaktan yapılan satışların yüzde 90'ında sorun yaşandığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan satışların tüketiciler için güzel bir imkan olduğunu ancak Türkiye'de altyapısı tam oturmadığı için sıkıntıların yaşandığını anlattı.

Tüketiciler Birliği olarak "Uzaktan satıştan uzak durun" sloganını tüketicilere ısrarla söylediklerini belirten Şahin, 'Uzaktan satışlara, mobilyadan kıyafete, elektronik eşyalardan gıdaya, ilaçtan kozmetiğe kadar her ürün giriyor. İnsanların gidip mağazadan görerek aldığı ne varsa uzaktan satışın konusunda girmektedir.' diye konuştu.

Mahmut Şahin, bir internet sitesi veya bir telefon aracılığıyla milyonlarca tüketicinin dolandırıldığını ifade ederek, 'Vaat edilen ve istenilen ürünlerin yerine dalga geçer gibi salatalık veya basit oyuncaklar gönderiliyor. Bir vergi levhası ve bir daha bulunamayacak bir adres gösterilerek insanlar mağdur ediliyor. Bu iş bu kadar kolay olmamalı. Çok küçük bütçelerle reklam yaparak tüketicileri yanıltan ve çok ucuza satıyormuş intibası ile para kazananlara 'dur' denilmelidir.' ifadelerini kullandı.

Uzaktan satışlarda 2015 yılında Tüketiciler Birliğine bin 538 şikayet geldiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

'Geçen yıl uzaktan satışlarda şikayet sayısı 7 bin 376 çıktı. Burada bir artış görünmektedir. 2015 yılında bize gelen şikayetlerin yüzde 80'i cep telefonu, yüzde 20 ise ilaç ve kozmetikle ilgiliydi. 2016 yılında ise cep telefonu dolandırıcılığı yüzde 36'ya düştü. Kıyafet ve ayakkabı yüzde 40, bitkisel ilaçlar yüzde 15 ve ev eşyası, mutfak malzemesi, kozmetik gibi diğer ürünlerde yüzde 9 oranında uzaktan satışlarda tüketiciler mağdur edildi. Vatandaşlara uzaktan yapılan satışların neredeyse yüzde 90'ında sorun yaşanıyor. Vatandaşların böyle durumlarda uyanık olması gerekiyor. Bize vatandaşlar e-posta, sosyal medya, telefon ve derneğimize gelerek şikayette bulundu. Geçtiğimiz senelerde mağduriyeti giderilen tüketici oranı yüzde 20 ile sınırlıdır. Çünkü geriye kalan yüzde 80'lik kesim muhatap bulunamadığından icra ile dahi olsa bedeli geri alamamıştır.'

- 'Vatandaşlar yapması gerekenleri bilmeli'

Tüketicilerin dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldığı durumlarda neler yapması gerektiğinin iyi bilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

'Uzaktan satış yöntemiyle bir ürün aldık ve bu ürün bize söylenen ürün değil ya da bir arıza oluştu. Burada yapmamız gereken uzaktan satıştan hiç bir gerekçe göstermeden 14 gün içinde vazgeçme hakkımız vardır. Fakat bu hakkın nasıl kullanılacağını bilmediğimiz için ayrıca sorun yaşamaktayız. İlgili firmaya ulaşabilirsek bunu telefonda söylüyor ve 14 gün boyunca oyalanıyoruz. 14 günden sonra da 'istediğinizi yapın denilerek' tüketiciye ilk darbe vurulmuş oluyor. Vazgeçme hakkımızı ispat edeceğimiz bir şekilde, elektronik postalarına ya da fatura adresine iadeli taahhütlü mektupla yapmalıyız. Bu firmalar ürünlerini kargo ile gönderip ödemeyi de kapıda kargoya yapmamızı istiyorlar. Ürünü açıp gördükten sonra ödemeyi yaptıysanız sorun yok, kabul etmişsiniz demektir. Ancak bazı kargo firmaları paketi açtırmıyor, önce ödemenin yapılmasını şart koşuyorlar. Bunu da anlaştıkları firmanın şartından dolayı bu şekilde yapıyorlar.'

- 'Ücreti kargoya ödeyen tüketici bedel iadesini kargo şirketlerinden talep edecek'

Şahin, sorunun, tüketici kargo görevlisine ücreti ödedikten sonra paketin açılmasıyla başladığını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Firmayı arayan tüketici telefonların suratına kapanmasıyla çareyi hakem heyetlerine başvurmakta buluyor. Hakem heyetlerinin iade kararı vermesinin bir anlamı yok çünkü bu adreste böyle bir firma bulunamıyor. Ne icra daireleri ne de kaymakamlıklar bu adreste ilgili firmayı bulabiliyor. İşte tam burada kargo şirketlerinin sorumluluğu devreye giriyor. Ücreti kargoya ödeyen tüketici bedel iadesini kargo şirketlerinden talep edecek. Ücretin kargoya ödendiğini gösteren belgenin hakem heyetlerine sunulması yeterlidir."


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