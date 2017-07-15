Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor
Halk dilinde kül tablosu olarak bilinen deniz salyangozu, Batı Karadeniz bölgesinde balıkçıların geçim kaynaklarından biri oldu. Denizin dibinden toplanan deniz salyangozları Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.
Balık avı yasağı başlamasının ardından balıkçılar, Karadeniz'in diplerinden balık adamlarıyla tonlarca deniz salyangozu çıkararak geçimlerini sağlıyor. Deniz salyangozu Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.
Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçı esnafının yaz döneminde bir numaralı geçim kaynaklarının deniz salyangozu olduğunu söyledi.
Dalgıçlar tarafından çıkarılan deniz salyangozunun çuvallara doldurularak Uzak Doğu ülkelerine gönderildiğini belirten Mustafa Karakaş "Balıkçılar av yasağının başlamasıyla birlikte denizlerimize zarar veren deniz salyangozunu dip avcılarıyla çıkarıyorlar. Denizin dibinden toplanan deniz salyangozları Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor. Akçakoca açıklarında aralık ayı sonuna kadar 500 ton civarında deniz salyangozu çıkarılır. Kilosu 1.70- 2.00 TL civarında satışa sunuyoruz. Deniz salyangozu balıkçıların sezon dışında büyük katkı sağlıyor" dedi.