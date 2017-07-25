25.07.2017 09:22:46

Uyuyan sürücü tıra çarptı

Bolu'da iddiaya göre uyuyan sürücü, aracı ile tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gerede-Karabük D-100 karayolu Horhos Çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyreden Hasan Dere idaresindeki 48 V 2056 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücü uyuyunca aynı yöne seyir halinde olan Korkmaz Bulu idaresindeki 34 JAE 06 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, vatandaşların olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.