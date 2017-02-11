11.02.2017 23:08:21

Uyuyan adamın telefonunu böyle çaldı

Uyuyan adamın telefonunu böyle çaldı.Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans şehrinde, bir kişi, bekleme salonunda uyuyan adamın telefonunu g

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Uyuyan adamın telefonunu böyle çaldı.Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans şehrinde, bir kişi, bekleme salonunda uyuyan adamın telefonunu gözüne kestiriyor.Adamın yanına yaklaşan şahıs, telefonu aldıktan sonra hızla salondan çıkarak kayıplara karışırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıyor.