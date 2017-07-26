26.07.2017 15:56:58

Uyuşturucuyla mücade dağ bayır dinlemedi

Adana'da jandarma ve polisin ormanlık dağ mahallelerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 6 bin 850 kök Hint keneviri, 5 bin 780 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.



Çeşitli ihbarları değerlendiren Adana İl Jandarma Komutanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı jandarma ve polis ekipleri, helikopterle havadan yaptıkları ortak çalışmada Kozan ilçesindeki 704 rakımlı Kemer, 816 rakımlı Ergenuşağı ve 670 rakımlı Kızlarsekisi mahallelerinde çeşitli alanlara Hint keneviri ekildiğini tespit etti.



Özel harekat polisinin ve narkotik köpeklerinin de desteğiyle zorlu ve engebeli arazilere baskın yapan ekipler, bahçelerde 6 bin 850 kök Hint keneviri bitkisi ve çeşitli yerlere gizlenmiş 5 bin 780 gram kubar esrar buldu.



Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.B.Y., ekili olan Hint kenevirin kendisine ait olmadığını belirterek suçlamayı reddetti.



Ele geçirilen maddeler daha sonra imha edildi.