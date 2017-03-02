02.03.2017 16:46:03

Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda M.H.D.'nin (31) evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 4 parça halinde toplam 2 kilo 263 gram kubar esrar ele geçti. Olayla ilgili M.H.D. ve A.G.(22) yakalanarak gözaltına alındı. Bu olayla bağlantılı olarak Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastikçi dükkanına operasyon düzenlendi. Burada yapılan aramada ise 145 gram esrar maddesi ile araç lastiği içinde ise 0.50 gram esrar kırıntısı ele geçti. Olayla ilgili E.K.(27) gözaltına alındı.Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.