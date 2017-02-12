12.02.2017 13:11:12

Uyuşturucu zanlıları 'Sedef'ten kaçamadı

Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Sedef' ile birlikte düzenlediği aramalarda 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

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Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Sedef' ile birlikte düzenlediği aramalarda 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan çalışmalarda 48 plakalı bir aracın durdurulduğu öğrenildi. Araçta, narkotik köpeği 'Sedef' ile birlikte arama yapıldı.Yapılan aramalarda 'Sedef'in verdiği tepki sonrasında aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş vaziyette 5 kilo esrar maddesi bulundu.Araçta bulunan S.Ç. ve C.F. yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında işlem başlatıldı.