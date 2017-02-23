23.02.2017 17:55:29

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Samsun'da 2 kişiye 2 paket bonzai sattıkları iddia edilen 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğeri ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Samsun'da 2 kişiye 2 paket bonzai sattıkları iddia edilen 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğeri ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı kişiye 2 paket bonzai sattıkları iddia edilen Y.E.A.(27) ve F.B.'yi (25) yapılan takip sonucu yakalayarak gözaltına aldı. F.B.'nin üzerinden 11 paket bonzai ile Y.E.A.'nin iş yerinden ise 14 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren F.B. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.E.A. ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.