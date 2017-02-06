06.02.2017 16:40:47

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 5yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet E. yapılan teknik takip ve çalışmalar neticesinde saklandığı bağ evinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.