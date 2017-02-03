03.02.2017 15:42:54

Uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu satışı yapan bir kişi ile bu kişiden uyuşturucu satın aldığı iddia edilen bir kişi yakalanırken, uyuşturucu satıcısı mahkemece tutuklandı.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu satışı yapan bir kişi ile bu kişiden uyuşturucu satın aldığı iddia edilen bir kişi yakalanırken, uyuşturucu satıcısı mahkemece tutuklandı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan ihbar sonrası uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Karabağlar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve satışa hazır haldeki uyuşturucu maddeleri boş arazide sakladığı iddia edilen G.G.'yi (34) polis ekipleri takip etmeye başladı. Takip sonrası, bir erkekle kısa süreli konuşmanın ardından tekrar boş araziye dönen G.G.'nin, şahsın yanına tekrar gelerek gizlice bir şeyler verdiği görüldü. Şahısla birlikte bir araca binen G.G., polis ekiplerinin kısa takibi sonrası durduruldu. Araç içerisinde bulunan G.G. ve A.İ.G.'nin (27) yapılan üst aramasında, satışa hazır hale getirilmiş 10 adet 'meşe' diye tabir edilen bonzai maddesi ile 5 adet esrar maddesi ele geçilirdi. Yakalanan şüphelilerden A.İ.G. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, G.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.